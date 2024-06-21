Нидерланды – Франция: прямая трансляция матча Евро-2024

22 июня Нидерланды сыграют с Францией во втором туре Евро-2024. Команде Дидье Дешама предстоит выступить без своей главной звезды. Отсутствие Мбаппе поможет Нидерландам взять очки?

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Франция – Голландия: где смотреть онлайн

Игра Нидерланды – Франция начнется в ночь с пятницы на субботу, 22 июня, в 00:00 по казахстанскому времени. Матч пройдет на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге. Прямую трансляцию игры покажут каналы Qazaqstan с комментарием на казахском языке и Qazsport (на казахском и русском), а следить за всеми матчами Евро в Live-режиме можно на сайте и в приложении FONBET.

Нидерланды

Нидерланды стартовали на чемпионате Европы победой над сборной Польши (2:1). Голландцам хватило всего 4 ударов в створ ворот, чтобы забить два гола. Эта победа стала для Нидерландов третьей подряд. До нее подопечные Рональда Кумана в товарищеских матчах разгромили Канаду (4:0) и Исландию (4:0). Но Францию голландцы не обыгрывают на протяжении двух встреч – поражения со счетом 0:4 и 1:2.

Эксперты FONBET оценивают вероятность победы Нидерландов коэффициентом 3.25. На то, что голландцы не проиграют, можно поставить за 1.63. На 1 или 2 гола Нидерландов можно поставить за 1.60. Такая ставка проходила в 3 из 4 последних очных встреч команд.

Франция

Сборная Франции в первом туре с трудом обыграла Австрию (1:0). Единственный гол забил в свои ворота защитник австрийцев Максимилиан Вёбер. Франция набрала 2,09 ожидаемого гола по xG, но не смогла реализовать свои моменты. Главная потеря французов – Килиан Мбаппе. Новый форвард "Реала" из-за перелома носа пропустит второй тур. Однако статистика очных встреч на стороне Франции – 7 из 8 последних матчей завершились победой сборной.

В Линии FONBET поставить на то, что Франция выиграет во втором туре, можно за 2.30. Победа команды Дешама с разницей в 1 или 2 мяча оценивается коэффициентом 2.60, ничья или победа – коэффициентом 1.35.

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