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Евро-2024: Мбаппе может выйти в оригинальной маске на матч с Голландией

Футбол Маска Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 09:22 Фото: Instagram/equipedefrance
20 июня сборная Франции продемонстрировала защитную маску своего звездного форварда Килиана Мбаппе. Он в ней провел первую тренировку перед игрой с Нидерландами, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба FFF, форвард вопреки всем прогнозам может сыграть 21 июня с Нидерландами в рамках игр второго тура чемпионата Европы-2024. Эту информацию также подтвердил главный тренер французской сборной Дидье Дешам.

"Могу сказать, что Килиан Мбаппе чувствует себя лучше, и все складывается достаточно хорошо для того, чтобы он был готов к матчу с голландцами. Все движется в правильном направлении".Дидье Дешам

Таким образом, Мбаппе сохраняет шансы сыграть против Нидерландов. Этот поединок пройдет в ночь на 22 июня, начало – в 00:00 по казахстанскому времени.

Лидер сборной Франции сломал нос в матче группового этапа чемпионата Европы против Австрии в результате столкновения с Кевином Данзо. Спустя время появилась информация, что он может пропустить две оставшиеся игры группового этапа.

На данный час Франция и Нидерланды являются лидерами группы D, набрав по три очка. И как раз в очном споре они должны определить сильнейшего в этом квартете и заодно обладателя путевки в плей-офф.

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