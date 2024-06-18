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Евро-2024: Мбаппе пропустит матчи против Нидерландов и Польши

Футбол Пропуск Игр, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 16:29 Фото: Instagram/equipedefrance
Лидер сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе не сможет выйти на поле в оставшихся двух играх группового этапа на чемпионате Европы-2024 из-за перелома носа, сообщает Zakon.kz.

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Информацию распространила французская газета Le Figaro. В материале говорится, что 25-летний нападающий Килиан Мбаппе пропустит два оставшихся матчи группового раунда чемпионата Европы из-за травмы носа, которую он получил во встрече с Австрией.

Форвард возможно вернется на поле только к матчам плей-офф, где будет играть в специальной защитной маске, которая будет изготовлена в ближайшее время.

Футбол Травма носа, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 16:29

Фото: Instagram/EURO2024

По словам спортивного врача Мишеля Саймса, с таким повреждением Мбаппе может еще сыграть на турнире, но не ранее 10 дней.

"Если он сыграет снова, то нужно в маске, но это не такая уж большая проблема. Здесь самое главное дыхание, потому что внутри носа будет отек, и он может исчезнуть примерно через 10–15 дней. Дальше все будет зависеть от его личного решения. Он может рискнуть сыграть с переломом, но если будут проблемы с дыханием, то лучших качеств не проявишь на поле".Врач Мишель Саймс

Килиан получил перелом носа в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 между Францией и Австрией. Стоит отметить, что благодаря усилиям Мбаппе французы смогли обыграть соперника.

Теперь команда Дидье Дешама в следующем поединке сыграет с Нидерландами (21 июня), а затем их ждет противостояние с Польшей (25 июня).

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