Турнирная сетка и расписание матчей плей-офф на Евро-2024 по футболу
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Евро-2024: сетка плей-офф
Групповая стадия Евро-2024 прошла без громких сенсаций, однако в некоторых группах у фаворитов не все пошло по плану. Например, Бельгия заняла второе место в своей группе и уже в 1/8 финала попала на Францию. А призеры двух предыдущих чемпионатов мира – хорваты – не выбрались из "группы смерти" с Испанией, Италией и Албанией.
Несмотря на предельно скучную игру, эксперты FONBET перед стартом плей-офф считают, что самые высокие шансы выиграть чемпионат Европы у Англии. На ее триумф можно поставить за 4.50. Следом идет Испания, выигравшая все матчи в группе – 5.50. В 1/8 финала англичане встретятся со словаками, а испанцы – с грузинами.
Также в пятерку фаворитов входят Германия, Франция и Португалия. Победа немцев и французов в турнире оценивается коэффициентом 6.50, португальцев – 7.00. На старте плей-офф Германия сыграет с Данией, Франция – с Бельгией, а команда Криштиану Роналду померится силами со Словенией.
Фото: Fonbet
Расписание плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024
Время начала встреч указано по казахстанскому времени. Чтобы избежать путаницы в датах, мы указали время начала поздних матчей на 5 минут раньше – так, формально игра Германия – Дания начнется 30 июня в 0:00, но мы указали начало матча в субботу, 29 июня, в 23:55.
1/8 финала
29 июня, 21:00. Швейцария – Италия
29 июня, 23:55. Германия – Дания
30 июня, 21:00. Англия – Словакия
30 июня, 23:55. Испания – Грузия
1 июля, 21:00. Франция – Бельгия
1 июля, 23:55. Португалия – Словения
2 июля, 21:00. Румыния – Нидерланды
2 июля, 23:55. Австрия – Турция
1/4 финала
5 июля, 21:00. Испания/Грузия – Германия/Дания (четвертьфинал 1)
5 июля, 23:55. Португалия/Словения – Франция/Бельгия (четвертьфинал 2)
6 июля, 21:00. Англия/Словакия – Швейцария/Италия (четвертьфинал 3)
6 июля, 23:55. Румыния/Нидерланды – Австрия/Турция (четвертьфинал 4)
Полуфиналы
9 июля, 23:55. Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 2 (полуфинал 1)
10 июля, 23:55. Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 3 (полуфинал 2)
Финал
14 июля, 23:55. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
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