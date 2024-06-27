Турнирная сетка и расписание матчей плей-офф на Евро-2024 по футболу

На чемпионате Европы – пора решающих матчей, в которые по итогам группового этапа отобрались 16 команд!

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Евро-2024: сетка плей-офф

Групповая стадия Евро-2024 прошла без громких сенсаций, однако в некоторых группах у фаворитов не все пошло по плану. Например, Бельгия заняла второе место в своей группе и уже в 1/8 финала попала на Францию. А призеры двух предыдущих чемпионатов мира – хорваты – не выбрались из "группы смерти" с Испанией, Италией и Албанией.

Несмотря на предельно скучную игру, эксперты FONBET перед стартом плей-офф считают, что самые высокие шансы выиграть чемпионат Европы у Англии. На ее триумф можно поставить за 4.50. Следом идет Испания, выигравшая все матчи в группе – 5.50. В 1/8 финала англичане встретятся со словаками, а испанцы – с грузинами.

Также в пятерку фаворитов входят Германия, Франция и Португалия. Победа немцев и французов в турнире оценивается коэффициентом 6.50, португальцев – 7.00. На старте плей-офф Германия сыграет с Данией, Франция – с Бельгией, а команда Криштиану Роналду померится силами со Словенией.

Фото: Fonbet

Расписание плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024

Время начала встреч указано по казахстанскому времени. Чтобы избежать путаницы в датах, мы указали время начала поздних матчей на 5 минут раньше – так, формально игра Германия – Дания начнется 30 июня в 0:00, но мы указали начало матча в субботу, 29 июня, в 23:55.

1/8 финала

29 июня, 21:00. Швейцария – Италия

29 июня, 23:55. Германия – Дания

30 июня, 21:00. Англия – Словакия

30 июня, 23:55. Испания – Грузия

1 июля, 21:00. Франция – Бельгия

1 июля, 23:55. Португалия – Словения

2 июля, 21:00. Румыния – Нидерланды

2 июля, 23:55. Австрия – Турция

1/4 финала

5 июля, 21:00. Испания/Грузия – Германия/Дания (четвертьфинал 1)

5 июля, 23:55. Португалия/Словения – Франция/Бельгия (четвертьфинал 2)

6 июля, 21:00. Англия/Словакия – Швейцария/Италия (четвертьфинал 3)

6 июля, 23:55. Румыния/Нидерланды – Австрия/Турция (четвертьфинал 4)

Полуфиналы

9 июля, 23:55. Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 2 (полуфинал 1)

10 июля, 23:55. Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 3 (полуфинал 2)

Финал

14 июля, 23:55. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

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