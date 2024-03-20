Определились шесть клубов плей-офф Кубка Казахстана-2024 по футболу

В Шымкенте завершились матчи групповой стадии предварительного этапа Кубка страны. По его итогам теперь шесть команд разыграют три путевки за продолжение борьбы в турнире с клубами Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

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Изначально в групповой стадии Кубка республики приняли участие 19 клубов Первой и Второй лиг. Отборочную стадию сумели пройти шесть команд, которые продолжат борьбу за трофей в стыковых матчах.

Победители этих трех противостояний далее составят компанию коллективам Премьер-лиги в 1/8 финала Кубка Казахстана.

Матчи престижного трофея пройдут в ближайшие три праздничных дня на футбольных полях Шымкента.

Между тем взоры всей нашей страны прикованы к предстоящему сверхважному матчу сборной Казахстана против Греции в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций УЕФА.

Победитель данного противостояния получит место в финале, где сразится с победителем встречи Грузия – Люксембург. А там на кону будет стоять путевка на Евро-2024 в Германию.

Матч Греция – Казахстан пройдет в ночь на 22 марта, начало – в 00:45 по казахстанскому времени.