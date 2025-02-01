УЕФА представил расписание стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов

Фото: Instagram/championsleague

31 января в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой 16 команд узнали своих соперников за выход в 1/8 финала данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Самым интригующим и наиболее привлекательным на стадии стыковых игр будет несомненно противостояние "Ман Сити" и "Реала". Публикация от UEFA Champions League (@championsleague) Первая встреча "горожан" и "сливочных" пройдет 12 февраля в Англии, начало – в 01:00 по казахстанскому времени. Ответный поединок в Мадриде – 20-го февраля (01:00). Фото: Instagram/championsleague Расписание других стыковых матчей Лиги чемпионов выглядит следующим образом: 11 февраля. 22:45 (время казахстанское). "Брест" – ПСЖ. 12 февраля. 01:00. "Ювентус" – ПСВ. 01:00. "Спортинг" – "Боруссия". 22:45. "Брюгге" – "Аталанта" 13 февраля. 01:00. "Монако" – "Бенфика" 01:00. "Селтик" – "Бавария". 01:00. "Фейеноорд" – "Милан". Фото: Instagram/championsleague Ответные матчи стыкового раунда Лиги чемпионов запланированы на следующие сроки: 18 февраля. 22:45. "Милан" – "Фейеноорд". 19 февраля. 01:00. "Аталанта" – "Брюгге". 01:00. "Бавария" – "Селтик". 01:00. "Бенфика" – "Монако". 22:45. "Боруссия" – "Спортинг". 20 февраля. 01:00. ПСЖ – "Брест". 01:00. ПСВ – "Ювентус". Наряду с жеребьевкой Лиги чемпионов болельщики футбола накануне узнали расстановку команд в стыковых матчах Лиги Европы УЕФА.

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