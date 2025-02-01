УЕФА представил расписание стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов
Самым интригующим и наиболее привлекательным на стадии стыковых игр будет несомненно противостояние "Ман Сити" и "Реала".
Первая встреча "горожан" и "сливочных" пройдет 12 февраля в Англии, начало – в 01:00 по казахстанскому времени. Ответный поединок в Мадриде – 20-го февраля (01:00).
Фото: Instagram/championsleague
Расписание других стыковых матчей Лиги чемпионов выглядит следующим образом:
11 февраля.
22:45 (время казахстанское). "Брест" – ПСЖ.
12 февраля.
01:00. "Ювентус" – ПСВ.
01:00. "Спортинг" – "Боруссия".
22:45. "Брюгге" – "Аталанта"
13 февраля.
01:00. "Монако" – "Бенфика"
01:00. "Селтик" – "Бавария".
01:00. "Фейеноорд" – "Милан".
Фото: Instagram/championsleague
Ответные матчи стыкового раунда Лиги чемпионов запланированы на следующие сроки:
18 февраля.
22:45. "Милан" – "Фейеноорд".
19 февраля.
01:00. "Аталанта" – "Брюгге".
01:00. "Бавария" – "Селтик".
01:00. "Бенфика" – "Монако".
22:45. "Боруссия" – "Спортинг".
20 февраля.
01:00. ПСЖ – "Брест".
01:00. ПСВ – "Ювентус".
Наряду с жеребьевкой Лиги чемпионов болельщики футбола накануне узнали расстановку команд в стыковых матчах Лиги Европы УЕФА.