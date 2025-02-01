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Спорт

УЕФА представил расписание стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов

Футбол Расписание Стыков ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 11:01 Фото: Instagram/championsleague
31 января в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой 16 команд узнали своих соперников за выход в 1/8 финала данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Самым интригующим и наиболее привлекательным на стадии стыковых игр будет несомненно противостояние "Ман Сити" и "Реала".

Первая встреча "горожан" и "сливочных" пройдет 12 февраля в Англии, начало – в 01:00 по казахстанскому времени. Ответный поединок в Мадриде – 20-го февраля (01:00). 

Футбол Расписание Стыков, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 11:01

Фото: Instagram/championsleague

Расписание других стыковых матчей Лиги чемпионов выглядит следующим образом:

11 февраля.

22:45 (время казахстанское). "Брест" – ПСЖ.

12 февраля.

01:00. "Ювентус" – ПСВ.

01:00. "Спортинг" – "Боруссия".

22:45. "Брюгге" – "Аталанта"

13 февраля.

01:00. "Монако" – "Бенфика"

01:00. "Селтик" – "Бавария".

01:00. "Фейеноорд" – "Милан".

Футбол Расписание Стыков, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 11:01

Фото: Instagram/championsleague

Ответные матчи стыкового раунда Лиги чемпионов запланированы на следующие сроки:

18 февраля.

22:45. "Милан" – "Фейеноорд".

19 февраля.

01:00. "Аталанта" – "Брюгге".

01:00. "Бавария" – "Селтик".

01:00. "Бенфика" – "Монако".

22:45. "Боруссия" – "Спортинг".

20 февраля.

01:00. ПСЖ – "Брест".

01:00. ПСВ – "Ювентус".

Наряду с жеребьевкой Лиги чемпионов болельщики футбола накануне узнали расстановку команд в стыковых матчах Лиги Европы УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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