В Алматы спасли мужчину с почти 100-процентным сужением сосудов сердца

Кардиологи Алматы спасли пациента с критическим поражением главного сосуда сердца на 99,9 %. В управлении общественного здравоохранения рассказали Zakon.kz, что пациент уже выписан домой.

В распространяемом сообщении сказано, что мужчина поступил в Городской кардиологический центр Алматы в крайне тяжелом состоянии с острым инфарктом миокарда.

Ранее, 10 лет назад, ему было уже проведено аортокоронарное шунтирование.

При поступлении в результате выполнения экстренной коронарографии было выявлено поражение ствола главного сосуда сердца на 99,9%, а также из трех шунтов, которые были установлены ранее, работал только один. и в нем также было сужение на 99,9%.

Также отмечено, что состояние пациента ухудшалось прямо во время процедуры: давление снижалось до критической отметки.

Команда медиков приняла решение, что повторная операция была слишком рискованной и требовалось немедленно принимать меры. Пациента подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который поддерживал его кровообращение, и провели стентирование шунта и ствола сосуда.

"Пациент находился в реанимационном отделении семь дней, все это время он был подключен к аппарату ЭКМО для вспомогательного кровообращения. По словам интервенционного кардиолога Городского кардиологического центра Алматы Айжан Куланбаевой, пациент провел в центре 20 дней". Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы

Этот случай является уникальным и крайне редким. Операция длилась более трех часов.

Пациент уже выписан домой.

Специалисты уточнили, что ежедневно в Городском кардиологическом центре проводится более двадцати коронарографий и более десяти пациентам устанавливаются стенты, в том числе и в тяжелых случаях, что помогает многим людям вновь обрести здоровье и качество жизни.