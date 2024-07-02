В Алматы спасли мужчину с почти 100-процентным сужением сосудов сердца
В распространяемом сообщении сказано, что мужчина поступил в Городской кардиологический центр Алматы в крайне тяжелом состоянии с острым инфарктом миокарда.
Ранее, 10 лет назад, ему было уже проведено аортокоронарное шунтирование.
При поступлении в результате выполнения экстренной коронарографии было выявлено поражение ствола главного сосуда сердца на 99,9%, а также из трех шунтов, которые были установлены ранее, работал только один. и в нем также было сужение на 99,9%.
Также отмечено, что состояние пациента ухудшалось прямо во время процедуры: давление снижалось до критической отметки.
Команда медиков приняла решение, что повторная операция была слишком рискованной и требовалось немедленно принимать меры. Пациента подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который поддерживал его кровообращение, и провели стентирование шунта и ствола сосуда.
"Пациент находился в реанимационном отделении семь дней, все это время он был подключен к аппарату ЭКМО для вспомогательного кровообращения. По словам интервенционного кардиолога Городского кардиологического центра Алматы Айжан Куланбаевой, пациент провел в центре 20 дней".Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы
Этот случай является уникальным и крайне редким. Операция длилась более трех часов.
Пациент уже выписан домой.
Специалисты уточнили, что ежедневно в Городском кардиологическом центре проводится более двадцати коронарографий и более десяти пациентам устанавливаются стенты, в том числе и в тяжелых случаях, что помогает многим людям вновь обрести здоровье и качество жизни.