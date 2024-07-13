Испания – Англия: прямая трансляция финала Евро-2024 по футболу 14 июля

14 июля Испания и Англия сразятся в финале Евро-2024. Трехкратные чемпионы Европы против финалистов прошлого турнира.

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Испания – Англия: где смотреть онлайн

Игра Испания – Англия начнется в воскресенье, 14 июля, в 23:55 по казахстанскому времени. Матч пройдет на "Олимпиаштадионе" в Берлине. Прямую трансляцию игры покажут каналы Qazaqstan и Qazsport, а следить за ходом финала в Live-режиме можно будет на сайте и в приложении FONBET.

Испания

"Красная фурия" выиграла все шесть матчей на этом турнире – в группе у Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0), а в плей-офф прошла Грузию (4:1), Германию (2:1 в дополнительное время) и Францию (2:1). Испания забила больше всех голов на турнире, а результативнее всех играет Дани Ольмо – на его счету по мячу в трех прошлых играх.

Эксперты FONBET считают Испанию фаворитом финала с коэффициентом на победу 2.55 в основное время, победа с учетом дополнительного времени и пенальти идет за 1.70. На то, что подопечные де ла Фуэнте забьют минимум 2 мяча, можно поставить за 2.13. Такая ставка прошла в прошлой встрече с французами.

Англия

Сборная Англии вышла с первого места из группы C, в которой одолела Сербию (1:0), разошлась миром с Данией (1:1) и Словенией (1:1). В играх на выбывание "львы" выбили Словакию (2:1 в дополнительное время), Швейцарию (1:1 по пенальти 5:3) и Нидерланды (2:1). В 6 из 7 прошлых матчей команды Саутгейта было забито максимум два мяча в основное время.

В Линии FONBET поставить на то, что Англия станет чемпионом Европы в основное время, можно за 3.50. Победа подопечных Саутгейта с учетом дополнительного времени и пенальти идет за 2.17, а ничья по итогам 90 минут идет за 2.90 – такая ставка сыграла в 4 из 6 матчей с участием англичан.

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