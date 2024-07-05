Прямая трансляция Испания – Германия: где смотреть онлайн 1/4 финала Евро 5 июля

5 июля сборные Испании и Германии поспорят за путевку в полуфинал Евро-2024. Набравшая ход Бундестим не смогла победить на турнире только Швейцарию, а "Фурия роха" выиграла во всех 4 матчах. Кто окажется сильнее?

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Испания – Германия: прямая трансляция

Игра стартует в пятницу, 5 июля, в 21:00 по казахстанскому времени на "МХП-Арене" в Штутгарте. Прямую трансляцию матча покажет канал Qazsport, а следить за встречей в Live-режиме можно на сайте и в приложении FONBET.

Испания

"Фурия роха" катком прошлась по своим соперникам – 4 победы на Евро. Больше всего досталось Грузии – в 1/8 финала Испания обыграла ее со счетом 4:1. Не помог даже топовый голкипер Георгий Мамардашвили. Мануэлю Нойеру тоже придется постараться. Испанцы забивали Германии в 4 последних очных встречах, а в 2020 году в Лиге наций – сразу 6 мячей.

Эксперты FONBET предлагают поставить на победу Испании с коэффициентом 2.75. На то, что "Фурия роха" не проиграет в основное время, можно поставить за 1.40, на 1 или 2 гола испанцев – за 1.55.

Германия

Германия в отличной форме на домашнем чемпионате Европы. Бундестим ни разу не проиграла (3 победы и 1 ничья) и забила 10 мячей – лучший результат на турнире. Однако последняя очная встреча с Испанией на Евро завершилась для Германии поражением со счетом 0:1. Германия возьмет реванш?

Эксперты FONBET дают на победу Германии коэффициент 2.90. На ничью или победу немецкой сборной в основное время можно поставить за 1.45, на то, что Германия пробьет индивидуальный тотал 1,5, – за 2.60.

Известный комментатор, журналист и амбассадор FONBET Ермухамед Маулен считает, что в матче отличатся обе команды. На "Обе забьют" можно поставить за 1.72. Такая ставка прошла в 3 из 4 последних очных встреч сборных.

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