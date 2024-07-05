Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Прямая трансляция Испания – Германия: где смотреть онлайн 1/4 финала Евро 5 июля

Прямая трансляция Испания – Германия: где смотреть онлайн 1/4 финала Евро 5 июля, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 13:53 Фото: Fonbet
5 июля сборные Испании и Германии поспорят за путевку в полуфинал Евро-2024. Набравшая ход Бундестим не смогла победить на турнире только Швейцарию, а "Фурия роха" выиграла во всех 4 матчах. Кто окажется сильнее?

В любом случае, не упустите шанс стать новым клиентом FONBET и получить супербонус – 24 000 тенге! Регистрируйтесь по ссылке с промокодом E24 – и он ваш! К тому же FONBET приготовил подарки в различных акциях к Евро всем аж на 150 миллионов тенге!

Испания – Германия: прямая трансляция

Игра стартует в пятницу, 5 июля, в 21:00 по казахстанскому времени на "МХП-Арене" в Штутгарте. Прямую трансляцию матча покажет канал Qazsport, а следить за встречей в Live-режиме можно на сайте и в приложении FONBET.

Испания

"Фурия роха" катком прошлась по своим соперникам – 4 победы на Евро. Больше всего досталось Грузии – в 1/8 финала Испания обыграла ее со счетом 4:1. Не помог даже топовый голкипер Георгий Мамардашвили. Мануэлю Нойеру тоже придется постараться. Испанцы забивали Германии в 4 последних очных встречах, а в 2020 году в Лиге наций – сразу 6 мячей.

Эксперты FONBET предлагают поставить на победу Испании с коэффициентом 2.75. На то, что "Фурия роха" не проиграет в основное время, можно поставить за 1.40, на 1 или 2 гола испанцев – за 1.55.

Германия

Германия в отличной форме на домашнем чемпионате Европы. Бундестим ни разу не проиграла (3 победы и 1 ничья) и забила 10 мячей – лучший результат на турнире. Однако последняя очная встреча с Испанией на Евро завершилась для Германии поражением со счетом 0:1. Германия возьмет реванш?

Эксперты FONBET дают на победу Германии коэффициент 2.90. На ничью или победу немецкой сборной в основное время можно поставить за 1.45, на то, что Германия пробьет индивидуальный тотал 1,5, – за 2.60.

Известный комментатор, журналист и амбассадор FONBET Ермухамед Маулен считает, что в матче отличатся обе команды. На "Обе забьют" можно поставить за 1.72. Такая ставка прошла в 3 из 4 последних очных встреч сборных.

Битва двух топов станет еще увлекательнее с бонусом FONBET! Регистрируйтесь на сайте или в приложении с промокодом E24 и забирайте 24 000 тенге!

Партнерский материал

Читайте также

В Алматы спасли мужчину с почти 100-процентным сужением сосудов сердца
В Алматы спасли мужчину с почти 100-процентным сужением сосудов сердца
Турнирная сетка и расписание матчей плей-офф на Евро-2024 по футболу
Турнирная сетка и расписание матчей плей-офф на Евро-2024 по футболу
В прыжке за победой: открыт 31-й чемпионат по парашютному спорту
В прыжке за победой: открыт 31-й чемпионат по парашютному спорту
Анастасия Московчук
Германия Испания 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Задержан Кайрат Нуртас
Задержан Кайрат Нуртас
Алматы, вид на город Алматы, зима, канатная дорога
ДЧС Алматы выпустил оперативное предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: