Евро-2024: расписание матчей и трансляций Чемпионата Европы по футболу

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. В главном турнире года участвуют 24 команды.

В Казахстане Евро покажут каналы Qazaqstan и Qazsport, а следить за ходом игр в режиме Live можно будет на сайте и в приложении FONBET.

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Фото: FONBET

Расписание матчей Евро-2024

Поздние матчи Чемпионата Европы будут начинаться в 00:00 по казахстанскому времени, поэтому для удобства мы отметили начало этих матчей временем 23:55 – то есть, встреча Германии с Шотландией пройдет в ночь с 14 на 15 июня по казахстанскому часовому поясу.

Групповой этап

14 июня, пятница

23:55. Группа А. Германия – Шотландия (Qazsport)

15 июня, суббота

18:00. Группа А. Венгрия – Швейцария (Qazsport)

21:00. Группа В. Испания – Хорватия (Qazaqstan и Qazsport)

23:55. Группа В. Италия – Албания (Qazsport)

16 июня, воскресенье

18:00. Группа D. Польша – Нидерланды (Qazsport)

21:00. Группа C. Словения – Дания (Qazsport)

23:55. Группа C. Сербия – Англия (Qazaqstan и Qazsport)

17 июня, понедельник

18:00. Группа E. Румыния – Украина (Qazsport)

21:00. Группа E. Бельгия – Словакия (Qazsport)

23:55. Группа D. Австрия – Франция (Qazsport)

18 июня, вторник

21:00. Группа F. Турция – Грузия (Qazsport)

23:55. Группа F. Португалия – Чехия (Qazsport)

19 июня, среда

18:00. Группа B. Хорватия – Албания (Qazsport)

21:00. Группа A. Германия – Венгрия (Qazsport)

23:55. Группа A. Шотландия – Швейцария (Qazsport)

20 июня, четверг

18:00. Группа C. Словения – Сербия (Qazsport)

21:00. Группа C. Дания – Англия (Qazsport)

23:55. Группа B. Испания – Италия (Qazsport)

21 июня, пятница

18:00. Группа E. Словакия – Украина (Qazsport)

21:00. Группа D. Польша – Австрия (Qazsport)

23:55. Группа D. Нидерланды – Франция (Qazsport)

22 июня, суббота

18:00. Группа F. Грузия – Чехия (Qazsport)

21:00. Группа F. Турция – Португалия (Qazsport)

23:55. Группа E. Бельгия – Румыния (Qazsport)

23 июня, воскресенье

23:55. Группа A. Швейцария – Германия (Qazsport)

23:55. Группа А. Шотландия – Венгрия (Qazsport)

24 июня, понедельник

23:55. Группа B. Албания – Испания

23:55. Группа B. Хорватия – Италия

25 июня, вторник

21:00. Группа D. Нидерланды – Австрия

21:00. Группа D. Франция – Польша

23:55. Группа C. Англия – Словения

23:55. Группа C. Дания – Сербия

26 июня, среда

21:00. Группа E. Словакия – Румыния

21:00. Группа E. Украина – Бельгия

23:55. Группа F. Грузия – Португалия

23:55. Группа F. Чехия – Турция



1/8 финала

29 июня, суббота

21:00. Матч 38. 2 место группы А – 2 место группы В

23:55. Матч 37. 1 место группы А – 2 место группы C

30 июня, воскресенье

21:00. Матч 40. 1 место группы C – 3 место группы D/E/F

23:55. Матч 39. 1 место группы B – 2 место группы A/D/E/F

1 июля, понедельник

21:00. Матч 42. 2 место группы D – 2 место группы E

23:55. Матч 41. 1 место группы F – 3 место группы A/B/C

2 июля, вторник

21:00. Матч 43. 1 место группы E – 2 место группы A/B/C/D

23:55. Матч 44. 1 место группы D – 2 место группы F

1/4 финала

5 июля, пятница

21:00. Матч 45. Победитель матча 39 – Победитель матча 37

23:55. Матч 46. Победитель матча 41 – Победитель матча 42

6 июля, суббота

21:00. Матч 47. Победитель матча 40 – Победитель матча 38

23:55. Матч 48. Победитель матча 43 – Победитель матча 44

1/2 финала

9 июля, вторник

21:00. Матч 49. Победитель матча 45 – Победитель матча 46

23:55. Матч 50. Победитель матча 47 – Победитель матча 48

Финал

14 июля, воскресенье

23:55. Матч 51. Победитель матча 49 – Победитель матча 50

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