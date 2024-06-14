Евро-2024: расписание матчей и трансляций Чемпионата Европы по футболу
В Казахстане Евро покажут каналы Qazaqstan и Qazsport, а следить за ходом игр в режиме Live можно будет на сайте и в приложении FONBET.
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Расписание матчей Евро-2024
Поздние матчи Чемпионата Европы будут начинаться в 00:00 по казахстанскому времени, поэтому для удобства мы отметили начало этих матчей временем 23:55 – то есть, встреча Германии с Шотландией пройдет в ночь с 14 на 15 июня по казахстанскому часовому поясу.
Групповой этап
14 июня, пятница
23:55. Группа А. Германия – Шотландия (Qazsport)
15 июня, суббота
18:00. Группа А. Венгрия – Швейцария (Qazsport)
21:00. Группа В. Испания – Хорватия (Qazaqstan и Qazsport)
23:55. Группа В. Италия – Албания (Qazsport)
16 июня, воскресенье
18:00. Группа D. Польша – Нидерланды (Qazsport)
21:00. Группа C. Словения – Дания (Qazsport)
23:55. Группа C. Сербия – Англия (Qazaqstan и Qazsport)
17 июня, понедельник
18:00. Группа E. Румыния – Украина (Qazsport)
21:00. Группа E. Бельгия – Словакия (Qazsport)
23:55. Группа D. Австрия – Франция (Qazsport)
18 июня, вторник
21:00. Группа F. Турция – Грузия (Qazsport)
23:55. Группа F. Португалия – Чехия (Qazsport)
19 июня, среда
18:00. Группа B. Хорватия – Албания (Qazsport)
21:00. Группа A. Германия – Венгрия (Qazsport)
23:55. Группа A. Шотландия – Швейцария (Qazsport)
20 июня, четверг
18:00. Группа C. Словения – Сербия (Qazsport)
21:00. Группа C. Дания – Англия (Qazsport)
23:55. Группа B. Испания – Италия (Qazsport)
21 июня, пятница
18:00. Группа E. Словакия – Украина (Qazsport)
21:00. Группа D. Польша – Австрия (Qazsport)
23:55. Группа D. Нидерланды – Франция (Qazsport)
22 июня, суббота
18:00. Группа F. Грузия – Чехия (Qazsport)
21:00. Группа F. Турция – Португалия (Qazsport)
23:55. Группа E. Бельгия – Румыния (Qazsport)
23 июня, воскресенье
23:55. Группа A. Швейцария – Германия (Qazsport)
23:55. Группа А. Шотландия – Венгрия (Qazsport)
24 июня, понедельник
23:55. Группа B. Албания – Испания
23:55. Группа B. Хорватия – Италия
25 июня, вторник
21:00. Группа D. Нидерланды – Австрия
21:00. Группа D. Франция – Польша
23:55. Группа C. Англия – Словения
23:55. Группа C. Дания – Сербия
26 июня, среда
21:00. Группа E. Словакия – Румыния
21:00. Группа E. Украина – Бельгия
23:55. Группа F. Грузия – Португалия
23:55. Группа F. Чехия – Турция
1/8 финала
29 июня, суббота
21:00. Матч 38. 2 место группы А – 2 место группы В
23:55. Матч 37. 1 место группы А – 2 место группы C
30 июня, воскресенье
21:00. Матч 40. 1 место группы C – 3 место группы D/E/F
23:55. Матч 39. 1 место группы B – 2 место группы A/D/E/F
1 июля, понедельник
21:00. Матч 42. 2 место группы D – 2 место группы E
23:55. Матч 41. 1 место группы F – 3 место группы A/B/C
2 июля, вторник
21:00. Матч 43. 1 место группы E – 2 место группы A/B/C/D
23:55. Матч 44. 1 место группы D – 2 место группы F
1/4 финала
5 июля, пятница
21:00. Матч 45. Победитель матча 39 – Победитель матча 37
23:55. Матч 46. Победитель матча 41 – Победитель матча 42
6 июля, суббота
21:00. Матч 47. Победитель матча 40 – Победитель матча 38
23:55. Матч 48. Победитель матча 43 – Победитель матча 44
1/2 финала
9 июля, вторник
21:00. Матч 49. Победитель матча 45 – Победитель матча 46
23:55. Матч 50. Победитель матча 47 – Победитель матча 48
Финал
14 июля, воскресенье
23:55. Матч 51. Победитель матча 49 – Победитель матча 50
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