МУА подготовил свыше 1200 специалистов для системы здравоохранения

Медицинский университет Астана по ежегодной традиции провел торжественное вручение дипломов выпускникам в государственном театре оперы и балета "Астана Опера". Представители крупных компаний учредили именные гранты и стипендии студентам МУА на сумму более 25 млн тенге.

В этом году также студенты четырех медицинских вузов страны получили дипломы особого образца в столице.

Медицинский университет Астана – лидер по подготовке врачебных кадров в Казахстане. Ежегодно в медицинские учреждения страны направляются свыше 1 тыс. молодых специалистов вуза.

Фото: НАО "Медицинский университет Астана"

В этом году более 1200 казахстанских и иностранных студентов МУА готовы приступить к трудовой деятельности. В вузе обучились молодые специалисты из Индии, Пакистана, Монголии, России, Узбекистана и Иордании. Выпускники интернатуры и бакалавриата получили академические степени по семи направлениям: "Общая медицина", "Стоматология", "Фармация", "Общественное здравоохранение", "Сестринское дело", "Кинезиотерапия" и "Эрготерапия". Они оттачивали свои практические навыки в лучших клиниках и медицинских центрах, получили возможность изучить зарубежный опыт в ведущих вузах мира.

"Несколько лет назад вы поступили в Медицинский университет и сделали важный выбор. Сегодня вы доказали, что этот шаг был осознанным и верным! Наши преподаватели создавали вам все необходимые условия для качественного обучения, прививали преданность и профессионализм каждому из вас! Сегодня вы приступаете к ответственной миссии – это служение людям и забота о здоровье пациентов. Важно достойно сохранить честь и белизну ваших халатов". Ректор МУА Камалжан Надыров

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в своей приветственной речи отметила, что молодым специалистам предстоит в дальнейшем развивать имеющиеся достижения, внедрять современные технологии и практики, совершенствовать качество и доступность медицинской помощи.

"Ваш университет является одним из самых крупных и динамично развивающихся медицинских вузов страны. Имеет богатую историю и традиции, выдающихся преподавателей и ученых. Вы можете гордиться тем, что учились здесь и выбрали такую нелегкую, но благородную и необходимую для всего мира профессию – охранять жизнь и здоровье наших граждан!", – отметила министр.

Исполнительный секретарь партии AMANAT Даулет Карибек, известные деятели медицины, представители бизнеса и государственных органов, руководители национальных научных центров и медицинских учреждений, преподаватели университета также дали напутствие молодым специалистам.

Фото: НАО "Медицинский университет Астана"

Также в рамках торжественного мероприятия 17 лучших выпускников Карагандинского медицинского университета, Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова, Медицинского университета Семей, Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова получили дипломы в Астане.

В ходе торжественной церемонии представители крупных компаний Orbis Qazaqstan, Sensata Group, G-Park, MIT учредили именные гранты и стипендии обучающимся МУА на сумму более 25 млн тенге. Предприниматели внесли свой вклад в AMU Endowment Development Fund в целях поддержки талантливых и нуждающихся студентов.

Асет Жарылкапов завершил свое обучение в интернатуре и получил диплом врача общей практики. Молодой специалист решил осуществить свою детскую мечту и стать хирургом.

"Сегодня для меня очень волнительный день. Медицинский университет Астана открыл мне много возможностей и расширил мое мировозрение. Благодаря опытным преподавателям я получил современное образование, выучил иностранный язык и в ходе обучения мне предоставилась возможность перейти в англоязычную группу. Один год я оттачивал свои навыки в Европе, завоевал восемь призовых мест на международных и республиканских олимпиадах по направлениям нефрология, радиология, хирургия. Я выбрал хирургию и планирую продолжить свое обучение по этой специализации". Выпускник МУА Асет Жарылкапов

Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" третий год подряд на бесплатной основе предоствляет свою площадку АМУ для проведения церемонии вручения дипломов.

Фото: НАО "Медицинский университет Астана"

Отметим, в этом году МУА исполняется 60 лет и за это время ведущий вуз страны подготовил свыше 30 тыс. высококвалифицированных специалистов для сферы здравоохранения. Вуз постоянно совершенствует образовательный процесс в соответствии с вызовами времени и потребностями общества.