Казахстанские телеканалы будут транслировать Олимпийские игры в Париже 2024 года в прямом эфире, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства культуры и информации, право на показ на территории Казахстана XXXIII Олимпийских игр Париж-2024, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, получили пять отечественных телеканалов.

Казахстанцы смогут посмотреть Олимпийские игры на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Jibek Joly, "Хабар" и "Ел арна".

На Олимпийских играх будут работать 26 комментаторов пяти телеканалов. Среди них такие опытные специалисты, как Есей Женисулы, Сергей Райлян, Лилиана Альжанова, Галым Сүлейменов, Арман Абдрахманов, Жандос Конысбаев, Жандос Айтбайулы, Асхат Жакаев, Айдар Махметов, Ербол Каиров.

В МКИ напомнили, что сборная Казахстана для участия в Олимпиаде в Париже получила 92 лицензии по 25 видам спорта. Спортивную честь страны будут защищать 80 спортсменов.

Расписание Олимпийских игр будет опубликовано дополнительно.

Во время Олимпийских игр будут работать специальные съемочные группы телерадиокорпорации "Казахстан" и агентства "Хабар".

Ранее сообщалось, что впервые за 40 лет в России не покажут Олимпиаду.