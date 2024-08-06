На прилавках Конаева продавался нектар без маркировки

Представитель общества по защите прав потребителей методом тайного покупателя купил на одном из рынков Конаева нектар Манго "Castiano". Узнать сведения о дате выработки, сроке годности, номере партии и условиях хранения не удалось, сообщает Zakon.kz.

Все, что можно было сказать о напитке – это то, что его объем — 350 мл, рассказали в общественном объединении "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Для комплексного исследования товара нектар сдали в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по городу Алматы. Ранее достигнутая договоренность о сотрудничестве — протокол исследования образцов пищевых продуктов №1240001022886347 от 10.07.2024 года.

Согласно данным протокола исследования на продукции отсутствует единый знак обращения ЕАС, к тому же информация на государственном и русском языках (вся информация указана на иностранном языке).

На основании п.7 ст.25 Закона РК "О защите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной!

Фото: Жанна Биятан

По мнению эксперта по защите прав потребителей Жанны Биятан, информация на маркировке товара, предоставляемая на иностранном языке, может не учитывать культурные и потребительские особенности местного рынка, нарушать местные регуляторные нормы (ТР ТС 022/2011 "Пищевая безопасность в части ее маркировки"), что может повлиять на точность и актуальность исследования.

"Проведение всестороннего анализа в данном случае осложнено отсутствием данных о товаре на государственном и русском языках, а значит, говорить о безопасности и качестве продукции мы не можем! Предоставление информации о продукции на иностранном языке нарушает право потребителей нашей страны на информированное потребление". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан

Эксперт также отметила, что в соответствии с п.1 ст.40 ТР ТС 021/2011 государства-члены ТС обязаны предпринять все меры по недопущению выпуска в обращение на таможенной территории ТС пищевой продукции, не соответствующей требованиям ТР, а также ее изъятию из обращения.

На фоне новости, о произведенном в Афганистане газированном напитке "Royal" со вкусом граната, который оказался запрещен к продаже в Кыргызстане из-за вредного для детей красителя (в Казахстане реализация этого продукта все еще разрешена), эксперт, в целях безопасности, рекомендует воздержаться от покупки и этого товара!

Результаты исследований будут направлены в соответствующие органы для принятия административных мер, предусмотренных действующим законодательством РК.

ОО "МОО по ЗПП" исследованы более 20 видов продовольственной и непродовольственной продукции, реализуемой в городе Конаев. Публикуемые организацией результаты исследований качества товаров не являются рекламой.

Потребитель, знай свои права!

Согласно Закону РК "О защите прав потребителей":

Потребитель имеет право применять фото-, видеосъемку, товара и магазина, в качестве доказательства; Предприниматель, не предоставивший потребителю кассовый, фискальный и/или товарный чек, нарушает права потребителей; Потребители имеют право на получение документа, подтверждающего покупку и содержащего информацию о товаре, его цене и продавце; Отсутствие такого документа лишает потребителя возможности предъявить претензии в случае выявления недостатков товара, получить возврат средств или обменять товар.

В ОО "МОО по ЗПП" напоминают, что остановить распространение контрафакта может каждый из нас, воспользовавшись своим законным правом потребителя, проверяя товары на легальность, требуя не только фискальный, кассовый и/или товарный чек, но и сертификат/декларацию о соответствии продукции.