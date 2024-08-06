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Законодательство РК

На прилавках Конаева продавался нектар без маркировки

На прилавках Конаева продавался нектар без маркировки, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 16:12 Фото: pxhere
Представитель общества по защите прав потребителей методом тайного покупателя купил на одном из рынков Конаева нектар Манго "Castiano". Узнать сведения о дате выработки, сроке годности, номере партии и условиях хранения не удалось, сообщает Zakon.kz.

Все, что можно было сказать о напитке – это то, что его объем — 350 мл, рассказали в общественном объединении "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Для комплексного исследования товара нектар сдали в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по городу Алматы. Ранее достигнутая договоренность о сотрудничестве — протокол исследования образцов пищевых продуктов №1240001022886347 от 10.07.2024 года.

Согласно данным протокола исследования на продукции отсутствует единый знак обращения ЕАС, к тому же информация на государственном и русском языках (вся информация указана на иностранном языке).

На основании п.7 ст.25 Закона РК "О защите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной!

На прилавках Конаева продавался нектар без маркировки, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 16:12

Фото: Жанна Биятан

По мнению эксперта по защите прав потребителей Жанны Биятан, информация на маркировке товара, предоставляемая на иностранном языке, может не учитывать культурные и потребительские особенности местного рынка, нарушать местные регуляторные нормы (ТР ТС 022/2011 "Пищевая безопасность в части ее маркировки"), что может повлиять на точность и актуальность исследования.

"Проведение всестороннего анализа в данном случае осложнено отсутствием данных о товаре на государственном и русском языках, а значит, говорить о безопасности и качестве продукции мы не можем! Предоставление информации о продукции на иностранном языке нарушает право потребителей нашей страны на информированное потребление". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан

Эксперт также отметила, что в соответствии с п.1 ст.40 ТР ТС 021/2011 государства-члены ТС обязаны предпринять все меры по недопущению выпуска в обращение на таможенной территории ТС пищевой продукции, не соответствующей требованиям ТР, а также ее изъятию из обращения.

На фоне новости, о произведенном в Афганистане газированном напитке "Royal" со вкусом граната, который оказался запрещен к продаже в Кыргызстане из-за вредного для детей красителя (в Казахстане реализация этого продукта все еще разрешена), эксперт, в целях безопасности, рекомендует воздержаться от покупки и этого товара!

Результаты исследований будут направлены в соответствующие органы для принятия административных мер, предусмотренных действующим законодательством РК.

ОО "МОО по ЗПП" исследованы более 20 видов продовольственной и непродовольственной продукции, реализуемой в городе Конаев. Публикуемые организацией результаты исследований качества товаров не являются рекламой.

Потребитель, знай свои права!

Согласно Закону РК "О защите прав потребителей":

  1. Потребитель имеет право применять фото-, видеосъемку, товара и магазина, в качестве доказательства;
  2. Предприниматель, не предоставивший потребителю кассовый, фискальный и/или товарный чек, нарушает права потребителей;
  3. Потребители имеют право на получение документа, подтверждающего покупку и содержащего информацию о товаре, его цене и продавце;
  4. Отсутствие такого документа лишает потребителя возможности предъявить претензии в случае выявления недостатков товара, получить возврат средств или обменять товар.

В ОО "МОО по ЗПП" напоминают, что остановить распространение контрафакта может каждый из нас, воспользовавшись своим законным правом потребителя, проверяя товары на легальность, требуя не только фискальный, кассовый и/или товарный чек, но и сертификат/декларацию о соответствии продукции.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

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