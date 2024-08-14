Конфеты без обязательной маркировки продавались в Семее

В рамках реализации соцпроекта представитель общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" методом тайного покупателя купил в одном из магазинов Семея конфеты "Fudge series", сообщает Zakon.kz.

ОО "МОО по ЗПП" реализует по государственному заказу социальный проект, одним из мероприятий которого является исследование продукции на соответствие требованиям нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, а также распространение через средства массовой информации объективных и достоверных сведений о результатах исследований (испытаний) продукции (товаров).

Фото: Жанна Биятан

Приобретенные конфеты с жидким центром были сданы в отделение гигиены питания лаборатории высокотехнологических исследований аккредитованной санитарно-гигиенической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по ВКО для проведения комплексного исследования продукта.

При проведении исследований на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая безопасность в части ее маркировки" и ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" выявлены следующие несоответствия:

Не указан номер партии пищевой продукции. Не указаны условия хранения пищевой продукции. Не указано на казахском и русском языках: наименование и состав пищевой продукции, количество, наименование и местонахождение изготовителя, показатель пищевой ценности, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС. Не указаны цифровой код и (или) буквенное обозначение (аббревиатура) материала, из которого изготовлена упаковка. Не указан символ о предназначении упаковки для контакта с пищевой продукцией.

На основании п. 7 ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей" информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной.

Фото: Жанна Биятан

Маркировка пищевой продукции играет ключевую роль в защите прав потребителей. Маркировка должна быть четкой, легко читаемой, понятной, не вводить в заблуждение потребителей и обязательно должна быть дана на государственном и русском языках. Обезопасить себя от приобретения недоброкачественной и опасной пищевой продукции можно, если знать, какие сведения должна содержать маркировка, наносимая на этикетку или упаковку продукции.

Маркировка, выполненная на иностранном языке или без перевода на государственный и русский языки, может ввести в заблуждение потребителей и привести к нежелательным последствиям для их здоровья.

Какой штраф грозит бизнесу за нарушение правил?

Подобные нарушения говорят о необходимости усиления контроля за качеством продукции на всех этапах ее производства и обращения. По итогам реализации социального проекта мы видим, что наиболее частым нарушением является отсутствие информации о продукте на государственном языке. Также нарушаются и многие другие требования к маркировке, что является серьезным препятствием для правильного информирования потребителей о продукции.

Для предпринимателей игнорирование требований законодательства по маркировке продукции на государственном и русском языках может привести к следующим юридическим последствиям:

В соответствии с п. 1 ст. 415 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" (КОАП) нарушение законодательства РК в области технического регулирования, в т.ч. выпуска в обращение продукции, не соответствующей требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами, влечет за собой штраф от 90 МРП (332 280 тенге) до 600 МРП (2 215 200 тенге).

В соответствии с п. 2 ст. 415 КоАП действие (бездействие), предусмотренное п. 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф от 135 МРП (498 420 тенге) до 1 200 МРП (4 430 400 тенге) с приостановлением деятельности или без такового, с конфискацией продукции или без таковой.

Материалы исследований и их результаты направлены в компетентные органы для принятия соответствующих мер, предусмотренных действующим законодательством Казахстана.

Потребители могут пожаловаться на качество продукции или недобросовестное отношение со стороны продавца в Комитет по защите прав потребителей по телефонам горячей линии: +7 (7172) 75-06-42, +7 (7172) 75-16-32, +7 (7172) 74-98-32, +7 (7172) 74-98-36. Также можно отправить обращения посредством системы е-Өтініш.