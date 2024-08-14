Конфеты без обязательной маркировки продавались в Семее
ОО "МОО по ЗПП" реализует по государственному заказу социальный проект, одним из мероприятий которого является исследование продукции на соответствие требованиям нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, а также распространение через средства массовой информации объективных и достоверных сведений о результатах исследований (испытаний) продукции (товаров).
Фото: Жанна Биятан
Приобретенные конфеты с жидким центром были сданы в отделение гигиены питания лаборатории высокотехнологических исследований аккредитованной санитарно-гигиенической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по ВКО для проведения комплексного исследования продукта.
При проведении исследований на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая безопасность в части ее маркировки" и ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" выявлены следующие несоответствия:
- Не указан номер партии пищевой продукции.
- Не указаны условия хранения пищевой продукции.
- Не указано на казахском и русском языках: наименование и состав пищевой продукции, количество, наименование и местонахождение изготовителя, показатель пищевой ценности, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС.
- Не указаны цифровой код и (или) буквенное обозначение (аббревиатура) материала, из которого изготовлена упаковка.
- Не указан символ о предназначении упаковки для контакта с пищевой продукцией.
На основании п. 7 ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей" информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной.
Фото: Жанна Биятан
Маркировка пищевой продукции играет ключевую роль в защите прав потребителей. Маркировка должна быть четкой, легко читаемой, понятной, не вводить в заблуждение потребителей и обязательно должна быть дана на государственном и русском языках. Обезопасить себя от приобретения недоброкачественной и опасной пищевой продукции можно, если знать, какие сведения должна содержать маркировка, наносимая на этикетку или упаковку продукции.
Маркировка, выполненная на иностранном языке или без перевода на государственный и русский языки, может ввести в заблуждение потребителей и привести к нежелательным последствиям для их здоровья.
Какой штраф грозит бизнесу за нарушение правил?
Подобные нарушения говорят о необходимости усиления контроля за качеством продукции на всех этапах ее производства и обращения. По итогам реализации социального проекта мы видим, что наиболее частым нарушением является отсутствие информации о продукте на государственном языке. Также нарушаются и многие другие требования к маркировке, что является серьезным препятствием для правильного информирования потребителей о продукции.
Для предпринимателей игнорирование требований законодательства по маркировке продукции на государственном и русском языках может привести к следующим юридическим последствиям:
В соответствии с п. 1 ст. 415 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" (КОАП) нарушение законодательства РК в области технического регулирования, в т.ч. выпуска в обращение продукции, не соответствующей требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами, влечет за собой штраф от 90 МРП (332 280 тенге) до 600 МРП (2 215 200 тенге).
В соответствии с п. 2 ст. 415 КоАП действие (бездействие), предусмотренное п. 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф от 135 МРП (498 420 тенге) до 1 200 МРП (4 430 400 тенге) с приостановлением деятельности или без такового, с конфискацией продукции или без таковой.
Материалы исследований и их результаты направлены в компетентные органы для принятия соответствующих мер, предусмотренных действующим законодательством Казахстана.
Потребители могут пожаловаться на качество продукции или недобросовестное отношение со стороны продавца в Комитет по защите прав потребителей по телефонам горячей линии: +7 (7172) 75-06-42, +7 (7172) 75-16-32, +7 (7172) 74-98-32, +7 (7172) 74-98-36. Также можно отправить обращения посредством системы е-Өтініш.
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.