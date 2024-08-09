Микрофинансовую организацию лишили лицензии в Караганде

В городе Караганде 8 августа 2024 года ТОО "МФО AA Holding" (МФО) лишено лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий приказ подписал начальник Управления региональных представителей Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

"Основанием для лишения лицензии в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 16 Закона РК "О микрофинансовой деятельности" явилось неосуществление деятельности в течение шести последовательных календарных месяцев со дня получения лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности", – пояснили в АРРФР.

В соответствии с требованиями закона, МФО обязана в течение 30 календарных дней со дня принятия Агентством решения о лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляют деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.

Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.