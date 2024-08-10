Опасные сладости обнаружили эксперты на прилавках Павлодара

В мире сладостей, где яркие упаковки и вкусные обещания часто привлекают внимание, качество и безопасность продукта не всегда находятся на первом месте. Все больше предпринимателей находят выгоду в детской любви к шоколаду, но как часто они учитывают риски для здоровья – в материале Zakon.

Недавний случай, выявивший серьезные нарушения в безопасности и маркировке продукта, вызывает тревогу у экспертов. В июле 2024 года представитель общественного объединения "Мангистауское общество по защите прав потребителей" приобрел в одном из супермаркетов Павлодара продукт под названием YoYo EGG, произведенный в Турции. Несмотря на яркую упаковку и привлекательный вид шоколадного яйца, экспертиза выявила множество несоответствий.

Фото: Жанна Биятан

Товар передали согласно заключенному договору в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (КСЭК МЗ РК) по Павлодарской области. Цель – провести комплексное исследование и проверку на соответствие требованиям законодательства РК о безопасности товаров, то есть на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" и "О безопасности пищевой продукции".

Протокол исследований №РО-24-03468/221 от 17.07.2024 года выявил следующие несоответствия:

Срок годности продукта истек в сентябре 2023 года, что делает его небезопасным. Употребление такой продукции имеет высокие риски получения пищевых отравлений: от расстройства желудка до головокружения и общего недомогания с последующей интоксикацией организма с высокой температурой, диареей. Иногда отравление может привести к летальному исходу. Упаковка не содержала ключевых данных, таких как наименование товара, состав, количество пищевой продукции, условия хранения, показатели пищевой ценности, рекомендации и (или) ограничения по использованию пищевой продукции, наименование и местонахождения изготовителя. Это затрудняет идентификацию и может скрывать потенциальные риски, ставя под угрозу здоровье потребителей, особенно тех, кто имеет аллергии или соблюдает особые диеты. Вся информация на упаковке была только на иностранном языке, что нарушает требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 и Закона РК "О языках в Республике Казахстан". Это ограничивает доступность информации для потребителей.

Представители общественного объединения "Мангистауское общество по защите прав потребителей" направили все материалы по данному случаю в компетентные органы для принятия соответствующего решения в рамках действующего законодательства Казахстана.

Что грозит продавцам?

Если проверка продукции выявит нарушения, но факта нанесения вреда здоровью покупателя не было, то продавцу грозит штраф от 30 МРП (110 760 тенге) до 1600 МРП (5 907 200 тенге).

Согласно п.1 ст. 40 Технического регламента ТР ТС 021/2011, государства-члены Таможенного союза обязаны предпринять все меры по недопущению выпуска в обращение на таможенной территории Таможенного союза пищевой продукции, не соответствующей требованиям настоящего технического регламента, а также ее изъятию из обращения.

Мнение специалистов

Алия Алибекова, эксперт по защите прав потребителей, отмечает:

"Когда речь идет о детских сладостях, особенно важно проверять не только привлекательность упаковки, но и содержание. Просроченные продукты и отсутствие необходимой информации могут представлять серьезную опасность: товары с истекшим сроком годности представляют серьезную угрозу для здоровья покупателей. Отравление испорченными продуктами может привести к временному недомоганию, необратимому ухудшению здоровья. Мы должны быть внимательными и требовать от производителей, предпринимателей полную информацию о продуктах, чтобы защитить здоровье наших детей. Продажа же просроченных товаров может не только нанести ущерб репутации магазина, но и привести к финансовым потерям и штрафам".

Рекомендации для потребителей

Проверяйте упаковку : убедитесь, что она содержит всю необходимую информацию, включая срок годности, состав и условия хранения.

: убедитесь, что она содержит всю необходимую информацию, включая срок годности, состав и условия хранения. Не покупайте просроченные продукты : употребление таких товаров может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

: употребление таких товаров может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Требуйте информацию на государственных языках: все товары должны иметь информацию на русском и казахском языках для обеспечения прозрачности и доступности информации.