За фасадом экзотики: проверяем безопасность молочных напитков

Каждый из нас, приходя в магазин, сталкивается с выбором среди множества товаров. Особое внимание мы часто уделяем продуктам, которые кажутся экзотическими или необычными – те самые, что отличаются своей яркой упаковкой или привлекают нас иностранным производителем.

Однако в стремлении попробовать что-то новое и "заморское" мы иногда забываем о важности соответствия продукта требованиям нашего законодательства. Ведь за этой яркой оберткой может скрываться недостаток информации, что несет риск для потребителя.

Такой случай произошел в сентябре 2024 года в Костанае, когда представитель ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") приобрел молочный напиток сладкий от корейского производителя. Продукт был направлен на проверку в аккредитованную лабораторию РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы" Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан" на ПХВ. Результаты лабораторных испытаний показали, что продукт соответствует нормам промышленной стерильности, однако маркировка оставляла желать лучшего.

На первый взгляд может показаться, что информация на упаковке не столь значима: "Какая разница, как она оформлена? Главное, чтобы продукт был свежим и вкусным!" Но именно маркировка – это наш проводник в мире безопасного и качественного питания.

Она помогает нам узнать:

из чего сделан продукт;

каковы его пищевая и энергетическая ценности;

в каких условиях и как долго можно его хранить;

как правильно использовать продукт, чтобы он принес пользу, а не вред.

В случае с корейским молочным напитком из Костаная выяснилось, что на упаковке отсутствовала основная информация на государственном и русском языках: наименование продукта и массовая доля жирности, масса, состав, пищевая и энергетическая ценность, срок годности и условия хранения – все это было упущено. Кроме того, на упаковке не было знака ЕАС (Евразийское соответствие), подтверждающего, что продукт прошел сертификацию на территории Таможенного союза.

Фото: Алии Алибековой

Алия Алибекова, эксперт ОО "МОО по ЗПП", подчеркивает: "Важность маркировки сложно переоценить. Она не просто предоставляет информацию, она обеспечивает потребителю уверенность в том, что продукт безопасен для употребления и соответствует всем стандартам. Мы понимаем, что в условиях стремительного ритма жизни потребители хотят быстро и удобно выбрать продукты для своей семьи, но это не значит, что нужно пренебрегать основными правилами выбора".

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Читать состав. Даже если продукт выглядит знакомым, всегда проверяйте его состав, особенно если речь идет о товарах, изготовленных за границей. Некоторые ингредиенты, разрешенные в одной стране, могут быть ограничены в другой.

Даже если продукт выглядит знакомым, всегда проверяйте его состав, особенно если речь идет о товарах, изготовленных за границей. Некоторые ингредиенты, разрешенные в одной стране, могут быть ограничены в другой. Условия хранения – ключ к свежести. Неправильное хранение продуктов может привести к их порче задолго до истечения срока годности. Поэтому, если на упаковке не указаны условия хранения, стоит насторожиться.

– ключ к свежести. Неправильное хранение продуктов может привести к их порче задолго до истечения срока годности. Поэтому, если на упаковке не указаны условия хранения, стоит насторожиться. Проверяйте срок годности. Это одно из главных правил для всех продуктов. Отсутствие этой информации на упаковке может привести к тому, что вы купите уже испорченный товар.

Не только потребители должны быть внимательны к маркировке. Предприниматели, особенно те, кто импортирует товары из-за рубежа, несут ответственность за то, чтобы продукты соответствовали законодательным нормам Казахстана.

Алия Алибекова объясняет: "Очень часто производители из других стран не знают, на рынок какой страны попадет их продукция, поэтому ответственность за перевод и адаптацию маркировки ложится на импортеров. Закон РК "О языках в Республике Казахстан" четко говорит, что товарные ярлыки и инструкции должны быть переведены на государственный и русский языки".

Для предпринимателей важно наладить взаимодействие с поставщиками и убедиться, что продукты не только соответствуют международным стандартам, но и полностью отвечают требованиям Казахстана. Это не просто формальность – это защита и потребителя, и бизнеса от возможных нарушений и претензий.

"Мы не стремимся выявлять нарушения ради наказания предпринимателей, – отмечает Алия Алибекова. – Наша цель – обеспечить, чтобы каждый потребитель имел доступ к полной информации о продуктах, которые он приобретает. Это необходимо для безопасности семьи и здоровья населения в целом".

Молочный напиток из Костаная – это пример того, как отсутствие информации на упаковке может скрывать потенциальные риски для потребителя. Простая проверка маркировки на наличие необходимых сведений поможет защитить себя и своих близких от возможных неприятностей.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал в рамках проекта по защите прав потребителей, напоминает, что защита прав потребителей – это не только задача государственных органов, но и обязанность самих граждан.