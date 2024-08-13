Эксперт объяснила, какие игрушки могут навредить малышам

Игрушка "Мир животных", купленная в одном из магазинов Кызылорды была направленна экспертами общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" в лабораторию, сообщает Zakon.kz.

В ОО "МОО по ЗПП" отмечают, что игрушки помогают развивать у детей логическое мышление, сообразительность, повышают познавательное восприятие, развивают навыки, а игрушки из серии "Мир животных" еще и учат любить природу.

"Поскольку эта игрушка пользуется большим спросом у детей, нам захотелось выяснить, что это за игрушка на самом деле". Эксперт общества защиты прав потребителей Жанна Биятан

Детские "любимцы", купленные в одном из магазинов Кызылорды, были направлены для проверки их качества в лабораторию филиала "Национального центра экспертизы" по Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

Игрушка "Animal World" производства Китая прошла комплексное исследование на соответствие техническому регламенту Таможенного союза 008/2011 "О безопасности игрушек".

Фото: Жанна Биятан

Согласно протоколу исследования № 1240011002884095 от 07.02.2024 г. (исследование проводилось с 28.06.2024 г. по 01.07.2024 г.) и протоколу исследования образцов полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций № 37/1240001062883778 от 04.07.2024 г.выявлены следующие несоответствия:

не указан номер партии;

не указана дата изготовления;

не указан срок годности.

по физико-механическим свойствам внешняя часть игрушки шероховатая, имеет острые края.

Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан предупреждает, что игрушки с острыми деталями и трещинами опасны для здоровья ребенка, поскольку дети могут пораниться во время игры, а игрушки с сильным запахом могут содержать токсичные красители и тяжелые металлы.

Также при выборе детских игрушек рекомендуется избегать покупки игрушек неизвестной фирмы, которая даже нигде не указана, а покупать ее – после внимательного ознакомления с ее составом, производителем и всей информацией, указанной на упаковке.

Согласно требованиям технического регламента Таможенного союза 008/2011 "О безопасности игрушек", игрушка и ее комплектующие, включая крепежные детали, должна выдерживать механические нагрузки, возникающие при использовании игрушки по назначению, при этом не повреждаться и сохранять потребительские свойства.

Края, острые вершины, твердые детали, пружины, крепления, отверстия, углы, выступы, ремни, веревки — . на все это следует обращать особое внимание для безопасности детей.

Не допускается, чтобы наполняющая игрушку жидкость, протекала.

Движущиеся части игрушки не должны порождать риска травмирования детей. Механизмы двигателя должны быть недоступны детям.

В соответствии со статьей 415 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" за выпуск продукции, не соответствующей требованиям, установленным в технических регламентах и нормативных правовых актах, либо за выпуск продукции без подтверждения и (или) документы оценки соответствия требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами на физических лиц налагается штраф в размере 90 МРП, 195 МРП – на должностных лиц субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций, 310 МЭК – на субъекты среднего предпринимательства, 600 МРП – на крупные хозяйствующие субъекты.

Повторное нарушение в течение одного года после применения административного взыскания, предусмотренного частью 1 указанной статьи, влечет приостановление деятельности, конфискацию продукции, уплаты штрафа в размере 135 МРП для физических лиц, 360 МРП – для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций, 600 МРП – для субъектов среднего предпринимательства и 1200 МРП – для субъектов крупного предпринимательства.

Материалы исследования были направлены в соответствующие государственные органы.

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