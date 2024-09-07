Эксперты рассказали, на что обратить внимание при покупке мультиварки

О результатах проверки мультиварки и выявленных несоответствиях рассказали эксперты Общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" и дали советы для потребителей и продавцов, сообщает Zakon.kz.

Электробытовые приборы, такие как мультиварки, являются неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев. Однако их безопасность и соответствие установленным стандартам имеют ключевое значение для защиты потребителей. ОО "МОО по ЗПП" активно проводит проверки товаров народного потребления для обеспечения их безопасности и повышения осведомленности граждан.

В августе 2024 года представитель общественного объединения методом тайного покупателя приобрел мультиварку марки ORVICA, модель ORM-9008, в одном из магазинов Тараза. Товар был передан в аккредитованный испытательный центр Астанинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" для проверки на соответствие действующим стандартам качества и законодательству Казахстана: "О безопасности низковольтного оборудования" (ГОСТ IEC 60335-2-15-2014), "Электромагнитная совместимость технических средств" (ГОСТ CISPR 14-2-2016).

Эти проверки важны для подтверждения того, что продукция безопасна и пригодна для использования в домашних условиях.

Фото: Жанна Биятан

Фото: Жанна Биятан

Выявленные несоответствия

Согласно протоколу испытаний № 3144Э от 14.08.2024 года, экспертиза выявила следующие несоответствия:

1. На маркировке отсутствует информация о:

наименовании или товарном знаке предприятия-изготовителя;

стране-производителе.

2. В эксплуатационных документах технического средства отсутствует информация о:

назначении;

характеристиках и параметрах;

правилах и условиях безопасной эксплуатации;

мерах и условиях монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации;

мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности;

наименовании и местонахождении изготовителя, импортера, информации для связи с ними;

месяц и год изготовления.

3. Отсутствие эксплуатационной документации на государственном и русском языках.

"Эти несоответствия могут представлять серьезные риски для потребителей, так как они касаются критически важных аспектов безопасности и правильного использования товара", – считает эксперт правозащитник Алия Алибекова.

Она отмечает, что без товарного знака потребитель не может идентифицировать производителя товара, что усложняет обращение за поддержкой или предъявление претензий, ведь непонятно, кто несет ответственность за качество и безопасность продукции.

"Знание страны-производителя помогает оценить стандарты, по которым был изготовлен товар. Отсутствие информации о технических характеристиках и параметрах прибора, правил и условий безопасной эксплуатации, а также сведений о неправильном использовании прибора увеличивает риск поломок и может создать опасность для здоровья и безопасности пользователя, повышая риск травмирования", – продолжила Алибекова.

Она резюмировала, что без документации на доступных языках потребитель может не понять, как правильно и безопасно использовать прибор. Это повышает риск неправильной эксплуатации и возникновения аварийных ситуаций, а также затрудняет доступ к информации о сервисе и гарантии.

Рекомендации для продавцов от эксперта Жанны Биятан

Для обеспечения безопасности и удовлетворенности потребителей важно:

1. Проверять наличие полной информации на маркировке: продавцы должны убедиться, что на упаковке и устройстве указаны все необходимые данные.

2. Предоставлять покупателям сертификаты соответствия: это подтверждает безопасность товара и повышает доверие потребителей".

Памятка для потребителей

Чтобы защитить себя и свою семью:

1. Проверяйте маркировку: убедитесь, что указаны все необходимые данные на доступном вам языке – страна-производитель, мощность, класс защиты, срок службы.

2. Сохраняйте чеки и упаковку: эти документы понадобятся в случае предъявления претензий.

3. Обращайтесь в сервисные центры: если возникли проблемы с эксплуатацией, незамедлительно пишите претензию продавцу.

Покупая электробытовые приборы, будьте внимательны и требуйте полную информацию о товаре.

В заключении эксперты сошлись во мнении, что обеспечение безопасности бытовой техники – это общая ответственность производителей, продавцов и потребителей. Только совместными усилиями мы сможем создать безопасные условия для использования техники в каждом доме.