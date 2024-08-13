Как выбрать колбасу, рассказали эксперты Мангистауского областного общества по защите прав потребителей
ОО "МОО по ЗПП" реализует по государственному заказу социальный проект, одним из мероприятий которого является исследование продукции на соответствие требованиям нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, а также распространение через средства массовой информации объективных и достоверных сведений о результатах исследований (испытаний) продукции (товаров).
Для проверки на соответствие законодательству РК и техническим регламентам Таможенного союза колбасу направили на комплексное исследование в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (КСЭК МЗ РК) по ВКО (протоколы исследований №30/14792 от 12.07.2024 и №184/14755 от 01.07.2024).
Фото: Жанна Биятан
Органолептические исследования выявили на поверхности колбасы белый налет и липкость. Хотя микробиологические загрязнения не были обнаружены, такие изменения могут указывать на нарушение условий хранения или производственные дефекты.
Фото: Жанна Биятан
Потенциальные риски для потребителей
Изменение качества продукта: налет и липкость – это признаки того, что продукт мог подвергнуться воздействию неблагоприятных условий, что может ухудшить его вкусовые качества и безопасность.
Риск для здоровья: белый налет может быть результатом роста плесени или других микроорганизмов, что может негативно сказаться на качестве и безопасности продукта, липкая поверхность может свидетельствовать о нарушении условий хранения, что увеличивает риск пищевых отравлений или других расстройств пищеварительной системы.
Употребление подобной продукции – риск здоровью (Закон РК "О здоровье народа и системе здравоохранения").
Важные аспекты, на которые потребителям следует обратить внимание, чтобы избежать покупки некачественной, небезопасной колбасы.
"Если вы сталкиваетесь с подозрительными изменениями в продукте, например, необычным налетом, липкостью или иными отклонениями, это может указывать на проблемы с качеством. Потребители должны всегда тщательно осматривать продукты перед покупкой. В случае сомнений лучше отказаться от приобретения и сообщить о своих опасениях продавцу или в соответствующие органы". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан
Она добавила, что здоровье зависит от качества продуктов, которые выбирает покупатель. Необходимо быть внимательным к любым признакам несоответствия, таким как изменения в цвете, запахе или текстуре.
"Если вы заметили что-то необычное, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам".
Как защитить себя
- Оценивайте внешний вид продукта: обратите внимание на любые внешние изменения продукта. Эти признаки могут указывать на проблемы с качеством.
- Покупайте продукты в проверенных местах: отдавайте предпочтение магазинам и брендам, которые зарекомендовали себя как надежные.
- Сообщайте о проблемах: если продукт вызывает сомнения, не стесняйтесь обращаться в организации по защите прав потребителей.
Будьте внимательны при выборе продуктов. Изменения во внешнем виде могут стать первым сигналом о проблемах с качеством, которые могут повлиять на ваше здоровье. Ваше внимание к деталям, бдительное отношение к покупке продуктов поможет избежать неприятных последствий и сохранить здоровье.
"Важно помнить, что правильная маркировка играет огромную роль в обеспечении безопасности и здоровья граждан. Ответственные производители и продавцы должны делать все возможное, чтобы информация на их продуктах была полной и понятной, а потребители – оставаться бдительными и отстаивать свои права". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
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