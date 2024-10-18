Эксперты рассказали, как выбрать качественное подсолнечное и сливочное масло

В июне 2024 года представитель ОО "МОО по ЗПП" методом тайного покупателя приобрел в магазине Атырау масло подсолнечное рафинированное дезодорированное первого сорта торговой марки "Благояр" и масло сливочное традиционное "ТОСН" МЖД 82,5% от российских производителей.

Согласно статистике, во втором квартале 2024 года среднее потребление масложировой продукции на душу населения в РК составило 3,8 кг. Несмотря на высокий спрос, на рынок попадает продукция ненадлежащего качества или фальсификат, что угрожает здоровью потребителей. Как показывает практика, фальсификация чаще всего встречается в молочной и масложировой продукции. Согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", реализация фальсифицированных продуктов, особенно в сфере питания, опасна для здоровья. Согласно постановлению правительства, подсолнечное и сливочное масло относятся к социально значимым продовольственным товарам, поэтому их качество строго регулируется законодательством, направленным на защиту прав потребителей.

Фото: Жанна Биятан

В соответствии с достигнутыми договоренностями о сотрудничестве с РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Атырауской области приобретенное в Атырау масло было передано в аккредитованную лабораторию для проведения комплексной проверки на соответствие стандартам безопасности. В ходе проверки оба продукта продемонстрировали соответствие по органолептическим и жирно-кислотным показателям, что подтвердило их безопасность и качество для потребителей, но на обоих продуктах отсутствовала маркировка на государственном языке. Это прямое несоответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки". Согласно законодательству РК, вся продукция, продаваемая на территории Казахстана, должна содержать полную информацию на казахском и русском языках.

Маркировка на продуктах питания – это важная составляющая безопасности, которая позволяет потребителям получать всю необходимую ключевую информацию о товаре. Отсутствие маркировки на государственном языке нарушает права потребителей на доступ к информации. Закон РК "О языках в РК" обязывает импортеров обеспечивать перевод этикеток за свой счет, что также способствует защите интересов граждан. Это означает, что ни один товар не должен попадать на прилавки без полной информации на двух языках.

Фото: Жанна Биятан

Нарушение требований маркировки вызывает подозрения на фальсификацию продукции или, что потребитель будет дезинформирован о содержании или характеристиках товара. Это особенно важно для продуктов, таких как масло, которые потребляются ежедневно и имеют значительное влияние на здоровье и благополучие людей.

Алия Алибекова, эксперт ОО "МОО по ЗПП", отмечает, что несоответствие правилам маркировки может указывать на другие потенциальные проблемы с качеством продукции.

"Проблемы с маркировкой – это первый сигнал о том, что производитель/импортер могли не пройти все этапы сертификации и проверки безопасности продукции, сэкономив на этом. Для потребителя это может представлять реальный риск для здоровья, особенно если продукт содержит скрытые компоненты или не соответствует заявленным требованиям". Эксперт ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова

Фальсифицированные продукты могут содержать заменители натуральных ингредиентов или другие дешевые компоненты, что может негативно сказаться на здоровье, что не только снижает питательную ценность продукта, но и нарушает права потребителей на получение достоверной информации о его составе.

В XXI веке у потребителей имеются как традиционные, так и новые возможности для проверки качества товаров: мобильные приложения, позволяющие сканировать штрих-коды и получать информацию о характеристиках товара и о его производителе.

Еще одним важным шагом является проверка наличия декларации о соответствии. Это официальный документ, подтверждающий, что продукция прошла все необходимые проверки и соответствует установленным нормам безопасности. Перед покупкой любого продукта потребители могут запросить этот документ у продавца. Это особенно важно при покупке импортной продукции.

Эксперты рекомендуют предпринимателям внимательно следить за требованиями к маркировке и сертификации продукции, чтобы избежать проблем с законодательством и не потерять доверие клиентов. А потребителям важно помнить, что наличие правильной маркировки и документов на продукцию – это гарантия безопасности и качества, которую можно и нужно проверять перед покупкой, это поможет избежать покупки некачественной или опасной продукции. Не бойтесь задавать вопросы и отстаивать свои права.