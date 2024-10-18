Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эксперты рассказали, как выбрать качественное подсолнечное и сливочное масло

Эксперты рассказали, как выбрать качественное подсолнечное и сливочное масло, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 12:54 Фото: freepik
В июне 2024 года представитель ОО "МОО по ЗПП" методом тайного покупателя приобрел в магазине Атырау масло подсолнечное рафинированное дезодорированное первого сорта торговой марки "Благояр" и масло сливочное традиционное "ТОСН" МЖД 82,5% от российских производителей.

Согласно статистике, во втором квартале 2024 года среднее потребление масложировой продукции на душу населения в РК составило 3,8 кг. Несмотря на высокий спрос, на рынок попадает продукция ненадлежащего качества или фальсификат, что угрожает здоровью потребителей. Как показывает практика, фальсификация чаще всего встречается в молочной и масложировой продукции. Согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", реализация фальсифицированных продуктов, особенно в сфере питания, опасна для здоровья. Согласно постановлению правительства, подсолнечное и сливочное масло относятся к социально значимым продовольственным товарам, поэтому их качество строго регулируется законодательством, направленным на защиту прав потребителей.

Эксперты рассказали, как выбрать качественное подсолнечное и сливочное масло, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 12:54

Фото: Жанна Биятан

В соответствии с достигнутыми договоренностями о сотрудничестве с РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Атырауской области приобретенное в Атырау масло было передано в аккредитованную лабораторию для проведения комплексной проверки на соответствие стандартам безопасности. В ходе проверки оба продукта продемонстрировали соответствие по органолептическим и жирно-кислотным показателям, что подтвердило их безопасность и качество для потребителей, но на обоих продуктах отсутствовала маркировка на государственном языке. Это прямое несоответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки". Согласно законодательству РК, вся продукция, продаваемая на территории Казахстана, должна содержать полную информацию на казахском и русском языках.

Маркировка на продуктах питания – это важная составляющая безопасности, которая позволяет потребителям получать всю необходимую ключевую информацию о товаре. Отсутствие маркировки на государственном языке нарушает права потребителей на доступ к информации. Закон РК "О языках в РК" обязывает импортеров обеспечивать перевод этикеток за свой счет, что также способствует защите интересов граждан. Это означает, что ни один товар не должен попадать на прилавки без полной информации на двух языках.

Эксперты рассказали, как выбрать качественное подсолнечное и сливочное масло, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 12:54

Фото: Жанна Биятан

Нарушение требований маркировки вызывает подозрения на фальсификацию продукции или, что потребитель будет дезинформирован о содержании или характеристиках товара. Это особенно важно для продуктов, таких как масло, которые потребляются ежедневно и имеют значительное влияние на здоровье и благополучие людей.

Алия Алибекова, эксперт ОО "МОО по ЗПП", отмечает, что несоответствие правилам маркировки может указывать на другие потенциальные проблемы с качеством продукции.

"Проблемы с маркировкой – это первый сигнал о том, что производитель/импортер могли не пройти все этапы сертификации и проверки безопасности продукции, сэкономив на этом. Для потребителя это может представлять реальный риск для здоровья, особенно если продукт содержит скрытые компоненты или не соответствует заявленным требованиям". Эксперт ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова

Фальсифицированные продукты могут содержать заменители натуральных ингредиентов или другие дешевые компоненты, что может негативно сказаться на здоровье, что не только снижает питательную ценность продукта, но и нарушает права потребителей на получение достоверной информации о его составе.

В XXI веке у потребителей имеются как традиционные, так и новые возможности для проверки качества товаров: мобильные приложения, позволяющие сканировать штрих-коды и получать информацию о характеристиках товара и о его производителе.

Еще одним важным шагом является проверка наличия декларации о соответствии. Это официальный документ, подтверждающий, что продукция прошла все необходимые проверки и соответствует установленным нормам безопасности. Перед покупкой любого продукта потребители могут запросить этот документ у продавца. Это особенно важно при покупке импортной продукции.

Эксперты рекомендуют предпринимателям внимательно следить за требованиями к маркировке и сертификации продукции, чтобы избежать проблем с законодательством и не потерять доверие клиентов. А потребителям важно помнить, что наличие правильной маркировки и документов на продукцию – это гарантия безопасности и качества, которую можно и нужно проверять перед покупкой, это поможет избежать покупки некачественной или опасной продукции. Не бойтесь задавать вопросы и отстаивать свои права.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

Читайте также

Что нужно знать родителям Казахстана о безопасности продаваемых игрушек
Что нужно знать родителям Казахстана о безопасности продаваемых игрушек
Купил и успокоился? Почему важно проверять маркировку на продуктах питания
Купил и успокоился? Почему важно проверять маркировку на продуктах питания
Айсулу Омарова
Атырау 2024 год Бизнес Торговля Еда Потребительский контроль
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Айкын Толепберген закатил роскошную свадьбу
Айкын Толепберген закатил роскошную свадьбу
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: