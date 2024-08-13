Предпринимателей Кызылорды уличили в продаже продуктов с неточной маркировкой

Эксперт ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" методом тайного покупателя приобрел в Кызылорде плавленый сыр-пасту российского производства "Папа может", сообщает Zakon.kz.

ОО "МОО по ЗПП" реализует по государственному заказу социальный проект, одним из мероприятий которого является исследование продукции на соответствие требованиям нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, а также распространение через средства массовой информации объективных и достоверных сведений о результатах исследований (испытаний) продукции (товаров).

Фото: Жанна Биятан

В целях проведения комплексного исследования на соответствие техническим регламентам Таможенного союза закупленный плавленый сыр был передан в лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

Проведенные исследования оформлены протоколами изучения образцов пищевых продуктов Научно-исследовательской лаборатории высоких технологий № 7/1240001022862651 от 28 июня 2024 года и № 787/1240001022862651 от 28 июня 2024 года.

"В результате исследования было замечено, что некоторые бизнесмены города Кызылорда пользуются тем, что покупатели не обращают внимания на информацию, написанную на этикетке покупаемого ими товара, вследствие чего допускают нарушение своих прав при продаже товара, не соответствующего техническим регламентам". Эксперт по правам потребителей Жанна Биятан

Фото: Жанна Биятан

Например, в результате проведения комплексного исследования вышеуказанного сыра были выявлены следующие несоответствия:

не указана дата производства товара; маркировка изделия не выполнена на государственном языке.

Общественное объединение направило по этому поводу письмо в компетентные органы и предложило принять необходимые меры.

Непредоставление информации о дате изготовления может поставить под угрозу здоровье, а иногда и жизнь потребителя, поэтому предприниматель может быть подвергнут следующим штрафам за предложение потребителю товара без срока годности.

В соответствии со статьями Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях в случае нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического здоровья населения, а также гигиенических норм, технических регламентов, нарушение, не повлекшее вреда здоровью человека, влечет за собой штраф для физических лиц – в размере 30 МРП, для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – в размере 230 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – 310 МРП, субъектов крупного предпринимательства – 1600 МРП.

Месячный расчетный показатель за 2024 год составляет 3692 тенге.

Поэтому, прежде чем предложить товар покупателю, целесообразно доставить его на торговые полки только после того, как убедитесь, что на его внешней упаковке и этикетках, а также на регистрационном знаке имеется информация на казахском и русском языках.

Потребителю же следует обратить внимание на следующую информацию на упаковке продукта:

наименование пищевой продукции;

состав;

дата изготовления;

срок годности;

условия хранения;

показатели энергетической ценности.

Также следует отметить, указано ли в информации наименование и местонахождение производителя пищевой продукции или она изготовлена в секретном цехе.

Кроме того, важно убедиться в наличии единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАС), поскольку этот знак свидетельствует о том, что товар не является подделкой и соответствует требованиям законодательных актов о качестве и безопасности, а также требованиям регламентов.

Руководствуясь пунктами 8 и 14 статьи 41 Закона Республики Казахстан "О защите прав потребителей", Мангистауское областное общество защиты прав потребителей приступило к изучению более 20 видов реализуемых продовольственных и непродовольственных товаров в городе Кызылорде.