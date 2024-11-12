О безопасности продуктов, которые мы выбираем: что показали исследования товаров из Кызылорды

С июня по октябрь 2024 года правозащитники ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" активно проводили закупки методом тайного покупателя.

В рамках социального проекта специалисты приобретали товары народного потребления по всей стране – от продуктов питания до непродовольственных товаров, защищая права казахстанских потребителей и поднимая важные вопросы безопасности продукции.

Каждая покупка проходила серию исследований в аккредитованных лабораториях, чтобы оценить соответствие товаров нормам безопасности.

Многие покупатели выбирают такие продукты, как курица и мука, в качестве основных компонентов семейного рациона. Несмотря на то, что куриная голень и тушка цыпленка первого сорта не входят в перечень социально значимых товаров, утвержденный правительством РК, их важность в рационе и повседневном потреблении очевидна. Эти товары можно рассматривать как социально значимые для многих семей, поскольку они являются доступным источником белка и других необходимых веществ.

В Кызылорде в октябре в список приобретаемых активистами-правозащитниками товаров вошли мука хлебопекарная высшего сорта "МАКФА", куриная голень Qualiko и замороженная тушка цыпленка-бройлера первого сорта. Эти товары были направлены на проверку в филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Кызылординской области. По результатам исследований только мука успешно прошла проверку на соответствие нормам и стандартам. Давайте подробнее рассмотрим, с какими проблемами столкнулись остальные товары и почему важно проверять даже такие привычные продукты.

Фото: Жанны Биятан

Замороженные продукты, такие как, например, куриная голень и тушка цыпленка, подкупают многих своей доступностью и простотой приготовления. Но даже такие продукты, несмотря на свою популярность и быстрый способ приготовления, требуют внимания к информации на упаковке. Для удобства и безопасности покупателей на маркировке должна быть представлена информация о составе, сроках хранения, условиях использования продукта, а также четкая инструкция о том, для каких целей его можно использовать.

Фото: Жанны Биятан

Как объясняет эксперт-правозащитник Алия Алибекова, "информация на упаковке – это первостепенный источник, помогающий покупателю ознакомиться с продукцией. Она позволяет оценить, подходит ли товар для семьи, а также избежать возможных рисков, связанных с неправильным хранением или употреблением".

Фото: Жанны Биятан

Так, например, на упаковке куриных голеней Qualiko отсутствовали указания на казахском и русском языках, не были представлены такие важные сведения, как рекомендации и ограничения по использованию продукта, показатели пищевой ценности, содержит ли продукт компоненты с ГМО, отсутствует знак ЕАС. На государственном языке отсутствует информация о наименовании, составе и условиях хранения продукта. Наличие подобной информации помогает потребителю понять, насколько продукт безопасен и подходит ли он для его рациона.



В куриной голени содержание влаги превысило допустимую норму (5,295% при норме до 4%), что может указывать на нарушение условий хранения. В тушке цыпленка содержание влаги также превысило норму (4,587%). Избыток влаги, особенно при длительном хранении, может повлиять на качество продукта.

Чтобы выбрать безопасный продукт и снизить риски, Алия Алибекова рекомендует следующее:

Обращайте внимание на маркировку и наличие знака ЕАС. Если вы видите товар, на котором нет информации на казахском или русском языке, уточните у продавца необходимые детали. Согласно Закону РК "О языках в РК", импортеры обязаны указывать информацию на обоих языках, а отсутствие маркировки может означать, что товар был ввезен с нарушением требований безопасности. Проверяйте целостность упаковки и срок годности. Отклонения по влажности – не всегда признак некачественного продукта, но поврежденная упаковка и нарушенные условия хранения могут привести к порче. Не стесняйтесь уточнять у продавца условия хранения товаров и соблюдаются ли они в местах продажи. Чтение состава и рекомендаций по хранению – как привычка заботиться о своем здоровье. Помните, что, экономя время и деньги, нельзя забывать о самом важном – своем здоровье.

На основе проведенных закупок общественники пришли к выводу, что продукция, соответствующая нормам маркировки и безопасности, остается более предпочтительным выбором с точки зрения как здоровья, так и удобства для потребителей.

"Соблюдение производителями всех норм – это вопрос не только юридических требований, но и уважения к потребителю. Это помогает избежать рисков для здоровья и повысить доверие к продукции на рынке", – заключает Алия Расбековна.