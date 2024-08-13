Как пищевой ароматизатор может стать угрозой для потребителей
В аккредитованной лаборатории филиала РГП на ПВХ "Национального центра экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Алматинской области при определении по всем требованиям безопасности, в том числе на соответствие техническим регламентам Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и "Пищевая продукция в части ее маркировки" ТР ТС 022/20211 выявили следующее:
"Не имеется информация на государственном и на русском языках. Вся маркировка данного продукта была на иностранном, непонятном нам языке", – отмечает эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан.
Фото: Жанна Биятан
В соответствии с техническим регламентом
установлены правила обращения на рынке
- Пищевая продукция выпускается в обращение на рынке при ее соответствии к техническому регламенту "О безопасности пищевой продукции" https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30114108, а также иным техническим регламентам Евразийского экономического союза (ранее Таможенный союз), действие которых на нее распространяется.
- Пищевая продукция, соответствующая требованиям технического регламента "О безопасности пищевой продукции", иных технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, и прошедшая оценку (подтверждение) соответствия, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
- Пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе продовольственное (пищевое) сырье, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции.
- Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технического регламента "О безопасности пищевой продукции" и (или) иных технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, в том числе пищевая продукция с истекшими сроками годности, подлежит изъятию из обращения участником хозяйственной деятельности (владельцем пищевой продукции) самостоятельно, либо по предписанию уполномоченных органов государственного контроля (надзора) государства – члена Таможенного союза.
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"Не стоит рисковать благополучием своего бизнеса, приобретая для дальнейшей реализации сомнительные, не подтвержденные надлежащими документами товары, которые могут оказаться опасными и некачественными", – советует правозащитник Жанна Биятан.
При получении товара для реализации необходимо истребовать от импортеров/дистрибьюторов декларацию о соответствии, которая должна быть заверена оригиналом их печати.
Подчеркиваем, ДЕКЛАРАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАВЕРЕНА ОРИГИНАЛОМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ.
Данная норма указана в решении совета Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2021 года № 130 https://adilet.zan.kz/rus/docs/H21EV000130, 10 статья которой гласит:
использование декларации о соответствии, оформленной по единой форме, для подтверждения соблюдения мер технического регулирования в отношении ввозимой (ввезенной) продукции допускается, если декларантом такой продукции является:
- лицо, указанное в таких документах в качестве заявителя при оценке соответствия этой продукции обязательным требованиям;
- лицо, уполномоченное заявителем при оценке соответствия или изготовителем на использование таких документов для подтверждения соблюдения мер технического регулирования, – для продукции серийного производства.
"Право использования таких документов подтверждается посредством предоставления указанному лицу их копий, заверенных печатью заявителя при оценке соответствия или изготовителя", – утверждает юрист Жанна Урметхановна.
Как мы видим, у каждого предпринимателя,
реализующего продукт, должна быть в обязательном порядке декларация о
соответствии продукции как заявителя. Но если он не является
заявителем декларации, то должен иметь копию декларации, заверенную печатью заявителя или самого изготовителя.
Заявителем декларации в данном случае может быть любой предприниматель либо сам изготовитель.
Фото: форма декларации
Кроме того потребители и
предприниматели могут самостоятельно проверить наличие декларации в Едином
реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии по ссылке: https://tech.eaeunion.org/registers/35-1/ru/registryList/conformityDocs.
Также есть казахстанский сайт реестров документов по оценке соответствия: https://eokno.gov.kz/public-register/register-ktrm.xhtml, где можно проверить товары и документы на достоверность, посоветовала предпринимателям Казахстана юрист Жанна Урметхановна Биятан.
"Об этом и многом другом расскажем на брифинге, который будет проводиться по итогам завершения социального проекта, проведенного общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей", – сказала Биятан.
Информация о проведении брифинга будет размещена в соцсети Instagram: OZPP.KZ – https://www.instagram.com/ozpp.kz/
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
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