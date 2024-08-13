Как пищевой ароматизатор может стать угрозой для потребителей

Объектом исследования на этот раз стал необычный продукт "Пищевой ароматизатор" неизвестного происхождения, купленный в одном из магазинов городе Конаеве Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В аккредитованной лаборатории филиала РГП на ПВХ "Национального центра экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Алматинской области при определении по всем требованиям безопасности, в том числе на соответствие техническим регламентам Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и "Пищевая продукция в части ее маркировки" ТР ТС 022/20211 выявили следующее:

"Не имеется информация на государственном и на русском языках. Вся маркировка данного продукта была на иностранном, непонятном нам языке", – отмечает эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан.





Фото: Жанна Биятан

В соответствии с техническим регламентом установлены правила обращения на рынке



Пищевая продукция выпускается в обращение на рынке при ее соответствии к техническому регламенту "О безопасности пищевой продукции" https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30114108, а также иным техническим регламентам Евразийского экономического союза (ранее Таможенный союз), действие которых на нее распространяется. Пищевая продукция, соответствующая требованиям технического регламента "О безопасности пищевой продукции", иных технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, и прошедшая оценку (подтверждение) соответствия, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. Пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе продовольственное (пищевое) сырье, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технического регламента "О безопасности пищевой продукции" и (или) иных технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, в том числе пищевая продукция с истекшими сроками годности, подлежит изъятию из обращения участником хозяйственной деятельности (владельцем пищевой продукции) самостоятельно, либо по предписанию уполномоченных органов государственного контроля (надзора) государства – члена Таможенного союза.

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ ПРОДАВЦАМ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ!

"Не стоит рисковать благополучием своего бизнеса, приобретая для дальнейшей реализации сомнительные, не подтвержденные надлежащими документами товары, которые могут оказаться опасными и некачественными", – советует правозащитник Жанна Биятан.

При получении товара для реализации необходимо истребовать от импортеров/дистрибьюторов декларацию о соответствии, которая должна быть заверена оригиналом их печати.

Подчеркиваем, ДЕКЛАРАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАВЕРЕНА ОРИГИНАЛОМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ.

Данная норма указана в решении совета Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2021 года № 130 https://adilet.zan.kz/rus/docs/H21EV000130, 10 статья которой гласит:

использование декларации о соответствии, оформленной по единой форме, для подтверждения соблюдения мер технического регулирования в отношении ввозимой (ввезенной) продукции допускается, если декларантом такой продукции является:

лицо, указанное в таких документах в качестве заявителя при оценке соответствия этой продукции обязательным требованиям;

лицо, уполномоченное заявителем при оценке соответствия или изготовителем на использование таких документов для подтверждения соблюдения мер технического регулирования, – для продукции серийного производства.

"Право использования таких документов подтверждается посредством предоставления указанному лицу их копий, заверенных печатью заявителя при оценке соответствия или изготовителя", – утверждает юрист Жанна Урметхановна.

Как мы видим, у каждого предпринимателя, реализующего продукт, должна быть в обязательном порядке декларация о соответствии продукции как заявителя. Но если он не является заявителем декларации, то должен иметь копию декларации, заверенную печатью заявителя или самого изготовителя.



Заявителем декларации в данном случае может быть любой предприниматель либо сам изготовитель.

Фото: форма декларации

Кроме того потребители и предприниматели могут самостоятельно проверить наличие декларации в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии по ссылке: https://tech.eaeunion.org/registers/35-1/ru/registryList/conformityDocs.



Также есть казахстанский сайт реестров документов по оценке соответствия: https://eokno.gov.kz/public-register/register-ktrm.xhtml, где можно проверить товары и документы на достоверность, посоветовала предпринимателям Казахстана юрист Жанна Урметхановна Биятан.





"Об этом и многом другом расскажем на брифинге, который будет проводиться по итогам завершения социального проекта, проведенного общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей", – сказала Биятан.

Информация о проведении брифинга будет размещена в соцсети Instagram: OZPP.KZ – https://www.instagram.com/ozpp.kz/