В Алматинской области сменили трех прокуроров
Так, приказом Генерального прокурора прокурором Конаева назначен Жанибек Жакаев.
Фото: gov.kz
Жакаев начал трудовую деятельность в 2007 году помощником прокурора Медеуского района Алматы, последовательно занимал должности старшего прокурора прокуратуры Карасайского района Алматинской области, 2014 году – заместитель прокурора Талгарского района.
В 2019 году занимал должности прокурора, старшего прокурора прокуратуры Алмалинского района, заместителя прокурора Алмалинской районной прокуратуры Алматы.
С 2022-2025 годы Жакаев занимал должность прокурора Карасайского района Алматинской области. Общий трудовой стаж: 21 год и 10 месяцев.
Также новым прокурором Талгарского района стал Жайнарбек Мынбаев. Он имеет более 18 лет стажа службы в органах прокуратуры, из которых последние 7 лет работал в Генеральной прокуратуре.
Фото: gov.kz
Сменился и прокурор Карасайского района. Теперь возглавляет ведомство Айдос Чорманов.
Он начинал трудовой стаж в 2000 году помощником прокурора Бостандыкского района Алматы, последовательно работал прокурором и начальником отдела по надзору за законностью судебных актов по гражданским, административным делам и исполнительного производства прокуратуры Алматы.
Фото: gov.kz
За 25 лет работал на разных должностях прокуратуры Алматы, Павлодарской и Алматинской областей.
