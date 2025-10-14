В Алматинской области сменили трех прокуроров

В Талгарском и Карасайском районах Алматинской области, а также в городе Конаев сменили прокуроров, сообщает Zakon.kz.

Так, приказом Генерального прокурора прокурором Конаева назначен Жанибек Жакаев.

Фото: gov.kz

Жакаев начал трудовую деятельность в 2007 году помощником прокурора Медеуского района Алматы, последовательно занимал должности старшего прокурора прокуратуры Карасайского района Алматинской области, 2014 году – заместитель прокурора Талгарского района.

В 2019 году занимал должности прокурора, старшего прокурора прокуратуры Алмалинского района, заместителя прокурора Алмалинской районной прокуратуры Алматы.

С 2022-2025 годы Жакаев занимал должность прокурора Карасайского района Алматинской области. Общий трудовой стаж: 21 год и 10 месяцев.

Также новым прокурором Талгарского района стал Жайнарбек Мынбаев. Он имеет более 18 лет стажа службы в органах прокуратуры, из которых последние 7 лет работал в Генеральной прокуратуре.

Фото: gov.kz

Сменился и прокурор Карасайского района. Теперь возглавляет ведомство Айдос Чорманов.

Он начинал трудовой стаж в 2000 году помощником прокурора Бостандыкского района Алматы, последовательно работал прокурором и начальником отдела по надзору за законностью судебных актов по гражданским, административным делам и исполнительного производства прокуратуры Алматы.

Фото: gov.kz

За 25 лет работал на разных должностях прокуратуры Алматы, Павлодарской и Алматинской областей.

