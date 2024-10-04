На прилавках Актау продавались просроченные колбасные изделия

В середине июля 2024 года представитель ОО "МОО по ЗПП" методом тайного покупателя купил в одном из магазинов города Актау замороженные вареные сардельки "Мусульманские" Халяль (600 г), российского производства. Но что скрывалось за привлекательной упаковкой?

Далее, товар был направлен на комплексное исследование в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Мангистауской области. Протокол исследований № 238/РО-24/02748/С от 16 июля 2024 года зафиксировал, что дата выработки сарделек – 17.07.2023 года, а срок годности – 16.06.2024 года. На момент покупки срок годности истек почти на месяц!

Фото: Жанна Биятан

Согласно Закону РК "О защите прав потребителей", товары с истекшим сроком годности теряют свою пригодность и могут нести риск для здоровья при употреблении. Продажа такой продукции запрещена в соответствии с требованиями законодательства. Но в чем конкретная угроза?

Изделия из мяса, такие как замороженные сардельки, при нарушении сроков и/или условий хранения становятся идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов. Например, бактерии сальмонеллы и стафилококка могут накапливаться и не проявлять себя внешне: продукт не изменит цвет, запах или структуру, но останется опасным. При этом потребление такой продукции грозит серьезными пищевыми отравлениями, которые часто сопровождаются тошнотой, болями в животе и высокой температурой.

"Продукты с истекшим сроком годности нельзя воспринимать как безопасные, даже если внешне они выглядят нормально. Пожилые люди, дети и лица с ослабленным иммунитетом находятся в группе особого риска. Речь идет не только о банальных пищевых расстройствах, но и о более серьезных инфекциях". Эксперт-правозащитник ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова

Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" определяет продукцию, представляющую опасность для жизни и здоровья населения, как товар, который в результате употребления или применения может причинить вред здоровью человека из-за неустановленного или истекшего срока годности. Это значит, что наличие таких товаров в продаже уже представляет реальную угрозу.

Согласно законодательству, нарушение санитарных норм и требований, если оно не повлекло причинение вреда здоровью, наказывается штрафами: от 30 до 1600 МРП в зависимости от масштаба и обстоятельств нарушения. Тем не менее, потребители также должны проявлять внимание и проверять даты на упаковке, чтобы избежать рисков.

Маркировка "Халяль" у многих ассоциируется с качеством и безопасностью. Она подразумевает не только соблюдение строгих стандартов производства, но и выполнение условий хранения и реализации продукции. Однако истекший срок годности делает любые гарантии безопасности недействительными. Жанна Биятан, эксперт ОО "МОО по ЗПП", подчеркивает: "Ответственные производители и продавцы обязаны не только предоставить полную информацию о продукте, но и следить за сроками его реализации. Иначе покупатели могут быть введены в заблуждение".

Интерактивный чек-лист для покупок: как обезопасить себя?

Эксперт Жанна Биятан предлагает список рекомендаций для покупателей:

Проверьте дату выработки и срок годности. Изучите условия хранения. Убедитесь, что продукт хранится в соответствии с требованиями: в холодильнике или морозильной камере. Проверяйте целостность упаковки. Даже незначительное повреждение может ускорить порчу продукта. Оцените запах и вид. Если упаковка пропускает воздух или кажется вздутой, лучше отказаться от покупки.

Обнаружив просроченный товар в магазине, обязательно сообщите об этом администрации магазина. Попросите оформить акт возврата и получите документ, подтверждающий ваше обращение. Параллельно с этим стоит обратиться в санитарно-эпидемиологический контроль или органы защиты прав потребителей, чтобы усилить контроль над конкретной торговой точкой. Внеплановая проверка проводится только при поступлении обращения от физического или юридического лица при наличии подтверждающих документов. Подтверждающим документом является фискальный либо товарный чек: приложите к обращению конкретные факты нарушения с указанием адреса объекта, наименование субъекта предпринимательства и т.д., с приложением подтверждающих фото-видео материалов или чеков о покупке продукции.

Помните, здоровье – это право каждого, и его необходимо защищать и отстаивать. Будьте бдительны, даже если речь идет о продуктах, которые кажутся безопасными. Ваш выбор – это гарантия безопасности для вас и ваших близких.