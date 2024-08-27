Раимбек Баталов: Строительство АЭС даст импульс развитию бизнеса

Председатель правления НПП "Атамекен" Раимбек Баталов сделал заявление по поводу идеи строительства атомной электростанции в Казахстане.

Ниже приводим текст заявления, опубликованного на сайте НПП "Атамекен".

"Сегодня правительство выступило с инициативой о строительстве в Казахстане атомной электростанции. Мы действительно стоим перед важным выбором, который сыграет решающую роль в долгосрочной перспективе и определит вектор дальнейшего экономического, политического и социального развития страны".

В преддверии референдума в разных городах прошли общественные слушания. Эксперты бурно обсуждают эту тему, высказывают различные мнения. Большинство из них осознает, что Казахстану необходимы новые генерирующие мощности, работающие на мирном атоме.

Национальная палата не осталась в стороне от судьбоносного решения, которое предопределит будущее нашей страны. Мы опираемся на мировую практику, доводы наших ученых и специалистов этой сферы – наших отраслевиков.

Как вы знаете, эксперты "Атамекен" выступают на разных площадках, доказывая свою позицию.

Национальная палата всецело поддерживает данную инициативу правительства. Мы твердо убеждены, что строительство АЭС даст мощный импульс развитию отечественного бизнеса.

"Коротко остановлюсь на нескольких важных аспектах".

Во-первых , АЭС – фундаментальный, базовый источник, который обеспечивают стабильное и предсказуемое энергоснабжение, что является ключевым фактором для развития бизнеса. Надежность энергоснабжения позволяет компаниям планировать свою деятельность с меньшими рисками, что особенно важно для энергоемких отраслей, таких как горно-металлургический комплекс, машиностроение, обрабатывающая промышленность и строительство.

В целом, малый и средний бизнес нуждается в поставке электричества. Для успешной реализации углеродной нейтральности Казахстану необходимо диверсифицировать все наши несырьевые отрасли. В первую очередь – это возобновляемая энергетика, атомная энергетика, которая может стать базовой генерацией для всех наших отраслей, чистой энергией. Развитие атомной энергетики также позволит снизить карбоновый налог на продажи нашей экспортной продукции, что укрепит наши позиции.

Во-вторых , строительство и эксплуатация АЭС требуют внедрения передовых технологий, инноваций, IT-решений, что стимулирует все смежные отрасли. В течение двух лет наши специалисты, коллеги Палаты выезжали в разные регионы, в том числе в Турцию, где изучили опыт того, как малый, средний и крупный бизнес получают эффект от работы с новыми технологиями, локализуют определенные технологии, увеличивают свое национальное содержание – и это очень важно.

Третий не менее важный аспект – это создание высококвалифицированных рабочих мест. Это также образовательный вопрос. И настрой на высокие технологии, безусловно, даст толчок развитию малого, среднего и крупного бизнеса, развитию определенных технологий. Мы убеждены, что эти технологии положительно повлияют и на другие отрасли.

В целом, мы поддерживаем такое решение и убеждены, что это окажет серьезный мультипликативный эффект на развитие нашей экономики.