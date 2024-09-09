Прошло первое заседание совета министров юстиции стран – участниц ОТГ

9 сентября 2024 года во Дворце Независимости в Астане прошло первое заседание совета министров юстиции стран – участниц Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие министры юстиции Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана под председательством министра юстиции Казахстана Азамата Ескараева. Также в заседании участвовал генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

"Заседание было организовано в рамках поручения главы государства, озвученного на X саммите ОТГ 3 ноября 2023 года. В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития сотрудничества между министерствами юстиции государств-участников. Особое внимание было уделено вопросам укрепления правового взаимодействия и дальнейшему развитию сотрудничества в правовой сфере", – сообщили в Минюсте РК.

Фото: Минюст РК

Участники заседания подчеркнули важность цифровизации в системах юстиции, отметив, что это направление станет ключевым в последующие годы. Обсуждение подобных тем на регулярных заседаниях совета позволит углубить межведомственное сотрудничество и повысить эффективность работы органов юстиции стран – участниц ОТГ.

"По итогам заседания была подписана Астанинская декларация, закрепляющая основные договоренности и направления дальнейшей работы совета", – добавили в ведомстве.

Следующее заседание министров юстиции стран – участниц ОТГ запланировано на 2025 год в Азербайджанской Республике.