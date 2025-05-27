#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
511.04
581.72
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
511.04
581.72
6.41
События

Токаев собрал в Астане глав нацбанков стран ОТГ: о чем говорили на заседании

заседание с участием Токаева в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 14:34 Фото: akorda.kz
27 мая 2025 года под председательством президента Касым-Жомарта Токаева в Астане состоялось первое заседание Совета центральных (национальных) банков стран – участниц Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, открывая заседание, президент отметил, что в ходе недавнего неформального саммита в Венгрии главы государств ОТГ подтвердили важность углубления взаимодействия, особенно в условиях трансформации глобальной экономики, вызванной изменением тарифной политики.

По его словам, текущие беспрецедентные изменения несут как вызовы, так и новые возможности, требующие скоординированных усилий в таких ключевых секторах, как транспорт и логистика, сельское хозяйство, цифровизация и финансы.

"Совокупная доля наших стран в мировом ВВП выросла с 2,4 % в 2010 году до 3,1 %. Постоянный рост международных резервов государств ОТГ свидетельствует о повышении макроэкономической устойчивости региона", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает, что расширение сотрудничества в финансовой сфере может стать катализатором более широкого экономического и инвестиционного партнерства, при этом центральные банки могут сыграть в этом процессе ключевую роль.

главы нацбанков стран ОТГ и Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 14:34

Фото: akorda.kz

"Отрадно, что в повестку дня Совета включены актуальные и своевременные темы, касающиеся экономических тенденций, денежно-кредитной политики, а также развития финансовых технологий, включая цифровые валюты центральных банков, криптовалюты и цифровые активы. Казахстан добился существенного прогресса в этой области: доля безналичных платежей в структуре всех транзакций достигла 85 %. Наш центральный банк первым в регионе внедрил цифровую валюту – цифровой тенге. В ближайшее время планируется принять новые правила, обеспечивающие безопасное обращение цифровых активов, в том числе криптовалют, стейблкоинов и токенизированных инструментов, – сообщил президент.

В завершение глава государства выразил уверенность в том, что расширение профессионального диалога между центральными банками заложит прочный фундамент для реализации экономического потенциала тюркского региона. 

главы нацбанков стран ОТГ, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 14:34

Фото: akorda.kz

В ходе мероприятия также выступили председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов, председатель Центрального банка Азербайджана Талех Тахир оглы Кязимов, председатель Национального банка Кыргызстана Мелис Тургунбаев, председатель Центрального банка Турции Фатих Карахан, председатель Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов, исполнительный директор Центрального банка Венгрии Габор Соч.

23 мая 2025 года Касым-Жомарт Токаев назначил постоянного представителя Казахстана при Организации тюркских государств. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстанка заявила о похищении и насильственной госпитализации
События
13:47, Сегодня
Казахстанка заявила о похищении и насильственной госпитализации
Громкое разоблачение: в центре Алматы украли 8,6 гектара земли на 13,6 млрд тенге
События
11:45, Сегодня
Громкое разоблачение: в центре Алматы украли 8,6 гектара земли на 13,6 млрд тенге
Скандал вокруг НИШ в Алматы с исключением 11-классника получил продолжение
События
11:39, Сегодня
Скандал вокруг НИШ в Алматы с исключением 11-классника получил продолжение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: