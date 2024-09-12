Инсайты новых лидеров – в Алматы пройдет бизнес-форум К24

Совсем скоро состоится ключевое событие в мире казахстанского бизнеса – К24: KAZAKHSTAN GROWTH FORUM уже 19 сентября откроет свои двери! Организаторы форума предупреждают, что не будут говорить о "традиционном" росте, а будут менять его правила.

"Главное отличие К24 от других бизнес-форумов в том, что мы изучаем экономику страны изнутри с помощью исследований, анализа сильных и слабых сторон, сбора инсайтов их разных сфер. Мы знакомим с точками роста и помогаем найти волшебную пилюлю от наболевших проблем.

"Наши ивенты – это наша внутренняя ДНК. За каждым действием мы хотим видеть смысл. Поэтому мы каждый раз обсуждаем, чтобы наши творческие действия не были механическими, а придавали значение. Это наш подход – искать смыслы во всех наших действиях. Наша основная миссия – профессионализировать Казахстан!" – сказал основатель группы компаний "Сентрас" Ельдар Абдразаков.

На К24 не будет скучных докладов и пустых презентаций. Здесь только живые кейсы, практические советы и мощные инсайты от топов казахстанского и мирового бизнеса. Мы покажем, как строить бизнес в мире, где перемены – это единственная константа. А еще расскажем:

Какие управленческие способности будут определять успех в ближайшем будущем.

Как компании должны адаптироваться к изменениям, чтобы не отстать от конкурентов.

Что такое Competence Gap.

Как пережить цифровую революцию и выйти победителем.

Почему преемственность менеджмента становится ключевым фактором на глобальной арене и способна ли она деградировать.

На форуме мы поделимся результатами исследования по инновационности и конкурентоспособности, которое проводили с ведущими отечественными экспертами из разных областей. Как маленькое население и традиционная зарегулированность, казалось бы, одновременно мешают стране развиваться, но в то же время позволяют предоставлять цифровые сервисы, которые на голову выше европейских?

Статистика утверждает, что 57% казахстанцев считают, что находятся в экономическом кризисе. 95% потребителей Казахстана изменили свои покупательские привычки. Обсудим, откуда взялись эти цифры и что с ними делать. Также познакомимся с 500 крупнейшими казахстанскими компаниями в рейтинге С500 и узнаем о теневой стороне бизнеса в Centras Ranking – например, что основная проблема банков РК – негативные отзывы о функциональности мобильных приложений, а наиболее частыми негативными отзывами покинувших BIG4 сотрудников является упоминание проблем с руководством и условиями труда.

"Несмотря на кризисное время, у большинства казахстанских организаций наблюдается удвоение прибыли. Низкий уровень развития внутреннего производства продолжает затруднять усилия по улучшению конкурентоспособности, однако рост все равно происходит. Почему так? Будем разбираться на форуме", – отметил директор партнерской платформы Kazakhstan Growth Forum Маржан Меланич.

Встретимся с передовыми решениями в управлении, маркетинге, технологиях и ИИ. И в целом изучим возможности, которые открывает бизнес Центральной Азии прямо сейчас. К тому же хедлайнерами форума будут спикеры из компаний, которые не нуждаются в представлении: EBRD, McKinsey, Адизес, Amazon Web Services, EA Group, Tele2/Altel, Customertimes Kazakhstan, Nielsen, KPMG и многие другие.

Ждем вас на К24: KAZAKHSTAN GROWTH FORUM! С программой, спикерами и другими подробностями можно ознакомиться по ссылке.

Партнерский материал