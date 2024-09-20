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"Кровью и потом": 15 бойцов спецназа получили право носить краповый берет

&quot;Кровью и потом&quot;: 15 бойцов спецназа получили право носить краповый берет, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 10:29 Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК
В 2024 году элитный спецназ гвардейцев сдал квалификационные испытания на право ношения "крапового берета" на войсковом стрельбище воинской части 5513 в Таразе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии МВД РК.

Стоит отметить, что к испытаниям на право ношения крапового берета и нагрудного знака "Бүркіт" были допущены более 80 офицеров и военнослужащих контрактной службы подразделений специального назначения, отобранных из почти 300 кандидатов.

"Отбор лучших проходит два этапа, в ходе которых отсеваются те, кто пока не готов психологически и физически войти в "краповое братство". Получить его, а вернее, заслужить, можно только "кровью и потом", пройдя тяжелейшие испытания силы, выносливости и мужества", – подчеркнули в Нацгвардии.

Краповый берет является предметом исключительной гордости спецназовца.

Квалификационные испытания проводятся ежегодно в различных климатических поясах страны и состоят из двух этапов.

На первом этапе квалификационных испытаний кандидаты сдавали теоретическое тестирование, военную топографию, физическую, высотную, горную и медицинскую подготовку, спуск со специальными устройствами, подготовку по связи и другие нормативы по боевой и специальной подготовке.

Участники, показавшие недостаточные результаты, не смогли пройти во второй этап.

"Кровью и потом": 15 бойцов спецназа получили право носить краповый берет, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 10:29

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Всего на заключительный этап прошли 44 кандидата, которые должны преодолеть марш-бросок на 65 километров.

"Кровью и потом": 15 бойцов спецназа получили право носить краповый берет, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 10:29

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В заключительный день испытаний они пробежали 10 километров и сдали норматив по буксировке ящиков с боеприпасами.

"Кровью и потом": 15 бойцов спецназа получили право носить краповый берет, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 10:29

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Сразу после полосы препятствий кандидаты вступили в рукопашный бой.

Получить краповый берет может только тот кандидат, который выдержал удары действующих "краповиков" в 3 раундах по 3 минуты.

"В итоге успешно прошли все испытания и выдержали трудности последнего этапа 15 бойцов. Им в торжественной обстановке вручили краповые береты".Пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Квалификационные испытания на право ношения крапового берета проводятся в 24 раз с 2000 года.

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