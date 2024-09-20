"Кровью и потом": 15 бойцов спецназа получили право носить краповый берет
Стоит отметить, что к испытаниям на право ношения крапового берета и нагрудного знака "Бүркіт" были допущены более 80 офицеров и военнослужащих контрактной службы подразделений специального назначения, отобранных из почти 300 кандидатов.
"Отбор лучших проходит два этапа, в ходе которых отсеваются те, кто пока не готов психологически и физически войти в "краповое братство". Получить его, а вернее, заслужить, можно только "кровью и потом", пройдя тяжелейшие испытания силы, выносливости и мужества", – подчеркнули в Нацгвардии.
Краповый берет является предметом исключительной гордости спецназовца.
Квалификационные испытания проводятся ежегодно в различных климатических поясах страны и состоят из двух этапов.
На первом этапе квалификационных испытаний кандидаты сдавали теоретическое тестирование, военную топографию, физическую, высотную, горную и медицинскую подготовку, спуск со специальными устройствами, подготовку по связи и другие нормативы по боевой и специальной подготовке.
Участники, показавшие недостаточные результаты, не смогли пройти во второй этап.
Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК
Всего на заключительный этап прошли 44 кандидата, которые должны преодолеть марш-бросок на 65 километров.
Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК
В заключительный день испытаний они пробежали 10 километров и сдали норматив по буксировке ящиков с боеприпасами.
Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК
Сразу после полосы препятствий кандидаты вступили в рукопашный бой.
Получить краповый берет может только тот кандидат, который выдержал удары действующих "краповиков" в 3 раундах по 3 минуты.
"В итоге успешно прошли все испытания и выдержали трудности последнего этапа 15 бойцов. Им в торжественной обстановке вручили краповые береты".Пресс-служба Национальной гвардии МВД РК
Квалификационные испытания на право ношения крапового берета проводятся в 24 раз с 2000 года.