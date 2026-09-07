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События

Только 13 бойцов из 101 прошли испытания на краповый берет в Казахстане

бойцы, забег, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 10:15 Фото: gov.kz
На полигоне "Карабас" в Караганде состоялся квалификационный отбор "Краповый берет – 2026" среди военнослужащих подразделений специального назначения "Бүркіт" Национальной гвардии Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в течение недели 101 кандидат из разных регионов страны проходил сложные испытания.

Стоит отметить одно из главных нововведений этого года – сдача норматива по управлению FPV-дронами:

"Это одно из важных направлений современной боевой подготовки военнослужащих подразделений специального назначения".

Так, после отборочных испытаний 60 военнослужащих преодолели 65-километровый марш, выполнив ряд нормативов по физической и тактической подготовке, выносливости и обращению с оружием.

бойцы, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 10:15

Фото: gov.kz

забег, бойцы, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 10:15

Фото: gov.kz

В программу испытаний вошли бег на 5 километров, передвижение по горно-каменистой местности, переноска раненого военнослужащего, преодоление препятствий, бег в противогазе, рытье окопа, топографическое ориентирование, преодоление водной преграды, выполнение огневых упражнений и прохождение полосы препятствий.

Уже в ходе испытаний кандидаты также продемонстрировали навыки отражения атаки условного противника, действий в условиях огневого контакта и ведения рукопашного боя.

Все задания были направлены на оценку не только физической подготовки военнослужащих, но и их психологической устойчивости и способности принимать решения.

"В ходе длительного и изнурительного марша ряд кандидатов не смог выполнить установленные требования и выбыл из испытаний. По итогам испытаний 13 из 101 кандидата успешно прошли все этапы и получили право на ношение крапового берета".Пресс-служба МВД РК

Краповый берет победителям вручил заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков.

краповый берет, церемония, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 10:15

Фото: gov.kz

краповый берет, церемония, боец, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 10:15

Фото: gov.kz

"Краповый берет" является одним из особых испытаний, определяющих высокий уровень профессиональной и боевой подготовки военнослужащих подразделений специального назначения.

3 сентября 2026 года Ержан Саденов сохранил должность министра внутренних дел Казахстана. Он является министром внутренних дел страны с 2023 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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