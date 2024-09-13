Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Военнослужащий получил ранение на учениях в Жезказгане

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 19:22 Фото: akorda.kz
Офицер воинской части 6505 Национальной гвардии Республики Казахстан получил огнестрельное ранение на учениях в Жезказгане, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Регионального командования "Орталық" Нацгвардии РК.

"12 сентября в рамках Плана боевой подготовки на учебном полигоне с военнослужащими воинской части Национальной гвардии проводились учебные стрельбы. В результате нарушения мер безопасности офицер получил легкое касательное ранение ноги. На месте ему было оказана вся необходимая медицинская помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не повреждены", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент причины и обстоятельства происшествия выясняются, проводится служебное расследование. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. Военнослужащий покончил с собой в Военном институте Сухопутных войск в Алматы. 

Читайте также

Школьную столовую в Мангистауской области опечатали после отравления детей
Школьную столовую в Мангистауской области опечатали после отравления детей
Три человека пострадали из-за хлопка газово-воздушной смеси в Караганде
Три человека пострадали из-за взрыва газа в Караганде
Суицид сержанта в Военном институте сухопутных войск
Военнослужащий покончил с собой в Военном институте Сухопутных войск в Алматы
Диана Абдуллаева
Нацгвардия РК 2024 год Военнослужащие Огнестрельное оружие
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ДТП
Пассажирский автобус вылетел с моста и упал на микроавтобус при въезде в Каскелен
Алсу уехала из России
Алсу уехала из России
Главная героиня фильма &quot;Томирис&quot; вышла замуж
Исполнительница главной роли в фильме "Томирис" вышла замуж
Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан
Сколько удерживают с доходов казахстанцев в виде налогов и соцплатежей и сколько будут
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: