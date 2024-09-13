Военнослужащий получил ранение на учениях в Жезказгане

Офицер воинской части 6505 Национальной гвардии Республики Казахстан получил огнестрельное ранение на учениях в Жезказгане, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Регионального командования "Орталық" Нацгвардии РК.

"12 сентября в рамках Плана боевой подготовки на учебном полигоне с военнослужащими воинской части Национальной гвардии проводились учебные стрельбы. В результате нарушения мер безопасности офицер получил легкое касательное ранение ноги. На месте ему было оказана вся необходимая медицинская помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не повреждены", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент причины и обстоятельства происшествия выясняются, проводится служебное расследование.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Военнослужащий покончил с собой в Военном институте Сухопутных войск в Алматы.