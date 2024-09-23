Участники движения "Жас сарбаз" стали призерами международных соревнований по ракетомодельному спорту

Юные спортсмены из Алматы приняли участие в соревнованиях Кубок "Коркыт-Ата" (казахстанский этап Кубка мира FAI) и Кубок космодрома Байконур, сообщает Zakon.kz.

Показать свои умения и достижения в области ракетомоделирования на космодром Байконур приехали 120 спортсменов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Как рассказали в пресс-службе Алматинского гарнизона, состязания проводились по разным классам моделей ракет, включая S3A (модели с парашютом), S4A (ракетопланы), S6A (модели со стримером), S8P (радиоуправляемые ракетопланы) и S9A (модели с ротором).

На этих соревнованиях Казахстан представила команда "Барыс" из Алматы. В нее вошли участники республиканского детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз" Даниил Гашев, братья Владимир и Дмитрий Биктимировы.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В командном зачете в соревнованиях Кубок "Коркыт-Ата" они стали бронзовыми призерами в классе S9A. Аналогичный результат юниоры показали на Кубке космодрома Байконур в классе S8P.

Порадовали юниоры и личными достижениями. Владимир Биктимиров завоевал серебряную медаль в классе моделей S9A, а его брат Дмитрий – бронзовую в этой же категории.

"Для нас это было не только соревнование, но и возможность погрузиться в атмосферу космонавтики. Гордимся тем, что представляем Казахстан на таком уровне", – поделился Владимир Биктимиров.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Ребята занимаются в классе Smart Sarbaz Алматинского колледжа пассажирского транспорта и коммуникаций. Их тренирует преподаватель авиа- и ракетостроения (fpvschool.kz) этого учебного заведения Владислав Барышев. Ощутимую поддержку этому направлению деятельности оказывает Департамент по делам обороны Алматы.

Успехи юниоров свидетельствуют о растущем мастерстве казахстанских спортсменов, занимающихся конструированием, изготовлением и пилотированием моделей ракет.