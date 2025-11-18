#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
524.14
607.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
524.14
607.79
6.46
Спорт

Казахстанец прошел в полуфинал Кубка мира по боксу

Боксер из Казахстана Нурбек Мурсал , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 08:40 Фото: Instagram/mursal_nurbek
В Дели (Индия) идут четвертьфинальные поединки в рамках финального этапа Кубка мира по боксу. В них принимают участие казахстанские спортсмены, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 70 кг за путевку в полуфинал бились боксер из Казахстана Нурбек Мурсал и представитель Кыргызстана Ихтияр Нишонов.

Поединок был напряженным и упорным: оба боксера действовали активно, стараясь навязать сопернику свою тактику. Во время боя Мурсал сумел лучше контролировать дистанцию и точнее работать в атаках, что в итоге и сыграло решающую роль.

По итогам трех раундов судьи отдали победу представителю Казахстана.

Так, Нурбек Мурсал вышел в полуфинал престижного турнира.

Ранее сообщалось о том, что Узбекистан лишил Казахстан "золота" Исламиады-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанский боксер вышел в полуфинал Кубка мира в Индии
18:54, 16 ноября 2025
Казахстанский боксер вышел в полуфинал Кубка мира в Индии
Четыре стрелка из Казахстана выступят на финальном этапе Кубка мира
06:20, 16 октября 2024
Четыре стрелка из Казахстана выступят на финальном этапе Кубка мира
Казахстанский стрелок стал пятым на финальном этапе Кубка мира по стрельбе
02:59, 18 октября 2024
Казахстанский стрелок стал пятым на финальном этапе Кубка мира по стрельбе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: