Казахстанец прошел в полуфинал Кубка мира по боксу

В Дели (Индия) идут четвертьфинальные поединки в рамках финального этапа Кубка мира по боксу. В них принимают участие казахстанские спортсмены, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 70 кг за путевку в полуфинал бились боксер из Казахстана Нурбек Мурсал и представитель Кыргызстана Ихтияр Нишонов.

Поединок был напряженным и упорным: оба боксера действовали активно, стараясь навязать сопернику свою тактику. Во время боя Мурсал сумел лучше контролировать дистанцию и точнее работать в атаках, что в итоге и сыграло решающую роль.

По итогам трех раундов судьи отдали победу представителю Казахстана.

Так, Нурбек Мурсал вышел в полуфинал престижного турнира.

