Казахстанцы стали победителями этапа Кубка мира по артистическому плаванию

Казахстанские спортсмены Эдуард Ким и Наргиза Болатова выиграли соревнования среди смешанных команд в рамках этапа Кубка мира по артистическому плаванию в Париже, сообщает Zakon.kz.

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По информации Olympic.kz спортсмены за свое выступлении получили 216.3250 балла.

На втором месте расположилась Италия - 207.5367. Команда из Испании показала третий результат - 198.8417.

Добавим, что на ЭКМ в Пекине (Китай) Эдуард и Наргиза отметились "серебром".