Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанцы стали победителями этапа Кубка мира по артистическому плаванию

Казахстанцы стали победителями этапа Кубка мира по артистическому плаванию, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 06:27 Фото: olympic.kz
Казахстанские спортсмены Эдуард Ким и Наргиза Болатова выиграли соревнования среди смешанных команд в рамках этапа Кубка мира по артистическому плаванию в Париже, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

По информации Olympic.kz спортсмены за свое выступлении получили 216.3250 балла.

На втором месте расположилась Италия - 207.5367. Команда из Испании показала третий результат - 198.8417.

Добавим, что на ЭКМ в Пекине (Китай) Эдуард и Наргиза отметились "серебром".

Читайте также

Футбол Ничья в Актобе
ФК "Астана" на выезде в меньшинстве сыграл вничью с "Актобе"
спорт
Два казахстанских дзюдоиста завоевали медали на турнире в Душанбе
Футбол Покупка Дома
Мбаппе хочет купить дом экс-звезды "Реала" за 18 млн евро
Елена Вебер
Министерство туризма и спорта РК Сборная Казахстана 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: