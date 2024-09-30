Мирас Жугунусов выступит в рамках чемпионата Азии по настольному теннису в Астане

Вход для зрителей свободный. С 6 по 13 октября 2024 года Астана примет крупнейший турнир континентального уровня – 27-й чемпионат Азии по настольному теннису.

Чемпионат соберет сильнейших спортсменов из Азии, что подчеркивает растущую роль Казахстана на международной спортивной сцене. Среди участников – представители Китая, Южной Кореи, Японии, Сингапура, Индии, Ирана и многих других стран региона.

Программа чемпионата включает соревнования в разных категориях. Открытие турнира станет не только спортивным событием, но и культурным, благодаря выступлению популярного казахстанского исполнителя Мираса Жугунусова. Церемония открытия состоится 7 октября в 17:30. Вход для всех желающих открыт.

Следует отметить, что чемпионат будет проходить по адресу: проспект Туран, 4/2, в Beeline Arena. Соревнования будут проходить ежедневно с 10:00 до 21:00. Вход на чемпионат открыт для всех желающих.

Организаторы мероприятия рекомендуют зрителям прибыть заблаговременно до начала соревнований, чтобы занять лучшие места и избежать скопления людей.

Более подробная информация на странице инстаграм @ttfr.

Фото: ФНТ РК

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