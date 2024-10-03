В Астане состоится ежегодный Национальный форум по корпоративному управлению

Национальный форум по корпоративному управлению с топовыми спикерами из Казахстана и дальнего зарубежья пройдет 7 ноября 2024 года в ведущем финансовом хабе города Астаны – МФЦА.

Главная тема форума этого года: "Корпоративное управление – императив либерализации экономики Республики Казахстан". Пленарные заседания форума будут посвящены следующим вопросам: "Актуальные вызовы для корпоративного управления Республики Казахстан" и "Корпоративное управление как формула долгосрочного успеха". Также участников ждут четыре сессии от ведущих специалистов аудиторских компаний, финансовых институтов и фондов развития и интерактивные мастер-классы от международных экспертов, где будут рассматриваться такие темы, как:

"Чьи интересы представляет член совета директоров?";

"Финансовый рынок, ESG и разнообразие (diversity)";

"Корпоративное управление для среднего и семейного бизнеса";

"Какой совет директоров нужен стартапу?";

"Репутация и бренд компании. Как повысить вашу стоимость?";

"Влияние AI на практику советов директоров и киберриски".

Одними из международных спикеров будут:

Талиса цур Хаузен (Talisa zur Hausen), аналитик по вопросам политики Отдела корпоративного управления OECD;

Александр Чмель, Chartered Director IoD, ACCA;

Зафар Хашимов, региональный менеджер проекта по корпоративному управлению в Европе и Центральной Азии Международной финансовой корпорации (IFC).

Руководители крупных финансовых институтов и национальных холдингов, международные и казахстанские эксперты, независимые директора, собственники бизнеса и другие будут обсуждать актуальные тренды и новые вызовы в корпоративном управлении, тенденции изменения парадигмы управления, а также примеры внедрения международной практики в казахстанский бизнес.

Партнерами форума выступают Группа Kaspi, Solidcore Resources, KPMG, KASE, AlmaU, Экотон + и другие компании.

Данное мероприятие поможет предпринимателям, топ-менеджерам и собственникам бизнеса пересмотреть роль совета директоров в компании и наладить свои бизнес-процессы, переняв опыт и кейсы топовых экспертов.

Участникам форума будут презентованы книга "Руководство для директоров" и научное исследование "Обзор практики советов директоров в Республике Казахстан – 2024".

Форум пройдет 7 ноября 2024 года в Международном финансовом центре "Астана", по адресу: проспект Мәңгілік Ел, 55/19, павильон С-3.4.

Контакты для более подробной информации: +7 705 402 61 69.

Сайт: cgforum.kz.

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