В Астане состоится ежегодный Национальный форум по корпоративному управлению
Главная тема форума этого года: "Корпоративное управление – императив либерализации экономики Республики Казахстан". Пленарные заседания форума будут посвящены следующим вопросам: "Актуальные вызовы для корпоративного управления Республики Казахстан" и "Корпоративное управление как формула долгосрочного успеха". Также участников ждут четыре сессии от ведущих специалистов аудиторских компаний, финансовых институтов и фондов развития и интерактивные мастер-классы от международных экспертов, где будут рассматриваться такие темы, как:
- "Чьи интересы представляет член совета директоров?";
- "Финансовый рынок, ESG и разнообразие (diversity)";
- "Корпоративное управление для среднего и семейного бизнеса";
- "Какой совет директоров нужен стартапу?";
- "Репутация и бренд компании. Как повысить вашу стоимость?";
- "Влияние AI на практику советов директоров и киберриски".
Одними из международных спикеров будут:
- Талиса цур Хаузен (Talisa zur Hausen), аналитик по вопросам политики Отдела корпоративного управления OECD;
- Александр Чмель, Chartered Director IoD, ACCA;
- Зафар Хашимов, региональный менеджер проекта по корпоративному управлению в Европе и Центральной Азии Международной финансовой корпорации (IFC).
Руководители крупных финансовых институтов и национальных холдингов, международные и казахстанские эксперты, независимые директора, собственники бизнеса и другие будут обсуждать актуальные тренды и новые вызовы в корпоративном управлении, тенденции изменения парадигмы управления, а также примеры внедрения международной практики в казахстанский бизнес.
Партнерами форума выступают Группа Kaspi, Solidcore Resources, KPMG, KASE, AlmaU, Экотон + и другие компании.
Данное мероприятие поможет предпринимателям, топ-менеджерам и собственникам бизнеса пересмотреть роль совета директоров в компании и наладить свои бизнес-процессы, переняв опыт и кейсы топовых экспертов.
Участникам форума будут презентованы книга "Руководство для директоров" и научное исследование "Обзор практики советов директоров в Республике Казахстан – 2024".
Форум пройдет 7 ноября 2024 года в Международном финансовом центре "Астана", по адресу: проспект Мәңгілік Ел, 55/19, павильон С-3.4.
Контакты для более подробной информации: +7 705 402 61 69.
Сайт: cgforum.kz.
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