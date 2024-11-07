В Астане начал работу Национальный форум по корпоративному управлению

Под эгидой Национального совета по корпоративному управлению при президиуме Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и Казахстанской ассоциации независимых директоров Qazaq Independent Directors сегодня в столице начал работу Национальный форум по корпоративному управлению.

Генеральный партнер форума – компания Kaspi.kz, стратегические партнеры – компании KPMG и Solidcore Resources. Партнеры форума: OEСD, IFC, KASE, МФЦА, Ecoton+, AlmaU, MIND MNU и другие компании.

Основная тема форума этого года: "Корпоративное управление – императив либерализации экономики Республики Казахстан". Пленарные заседания форума будут посвящены следующим вопросам: "Актуальные вызовы для корпоративного управления Республики Казахстан" и "Корпоративное управление как формула долгосрочного успеха". Кроме того, участников ждут четыре панельные дискуссии от ведущих специалистов аудиторских компаний, финансовых институтов и фондов развития, а также интерактивные мастер-классы от экспертов международного уровня, где будут рассматриваться такие темы, как:

"Чьи интересы представляет член совета директоров?";

"Финансовый рынок, ESG и разнообразие (diversity)";

"Корпоративное управление для среднего и семейного бизнеса";

"Корпоративное управление в образовании: опыт и перспективы";

"Стратегии работы в советах директоров стартапов и поиска новых возможностей";

"Репутация и бренд компании. Как повысить вашу стоимость?";

"Влияние AI на практику советов директоров и кибер-риски".

Организаторы мероприятия тщательно выбирали спикеров форума для того, чтобы их экспертность и опыт позволили "преодолеть Рубикон" старой системы в корпоративном управлении и выстроить абсолютно новую парадигму, позволяющую улучшить условия хозяйствования для казахстанского бизнеса.

Фото: Национальный форум по корпоративному управлению

В рамках форума впервые будут представлены научное исследование Ассоциации QID "Обзор практики советов директоров в Республике Казахстан – 2024", подготовленное при поддержке KASE и центра MIND Maqsut Narikbayev University, и книга "Корпоративное управление. Руководство для директоров" (совместный проект KPMG и Ассоциации QID).

Фото: Национальный форум по корпоративному управлению

Форум такого масштаба, где на одной площадке соберутся международные и казахстанские эксперты в области корпоративного управления, бизнес-лидеры, а также представители государственных органов и национальных холдингов, позволит выстроить прямой диалог и найти баланс между интересами государства и передовой практикой корпоративного управления, а также обозначить пути их внедрения.

"Мы надеемся, что форум по корпоративному управлению будет и дальше проходить на ежегодной основе и станет экспертной площадкой для всех компаний, нацеленных на внедрение лучших практик корпоративного управления", – отметил один из организаторов форума – Ерлан Аукенов, председатель наблюдательного совета Ассоциации Qazaq Independent Directors.

Форум призван создать уникальную возможность для всех заинтересованных сторон для обсуждения ключевых вопросов корпоративного управления и обмена опытом внедрения его передовых практик.

Партнерский материал