Что скрывается за отсутствием даты изготовления: как не ошибиться с выбором выпечки?

Представители ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" показали, как оценить товар по упаковке на примере выпечки от кондитерской фабрики ИП "Soima" под брендом "ВКУСЛЭНД", купленной в одном из магазинов Туркестана в конце июня 2024 года.

Знакомство с любым продуктом начинается с упаковки. Согласитесь, первое впечатление – это как встреча с новым человеком. Яркая этикетка, аккуратная упаковка, надписи, которые обещают качество и свежесть – все это формирует наше доверие и ожидания. А как же обстоят дела, если при внимательном изучении упаковки возникают вопросы? Давайте разберемся на примере выпечки от кондитерской фабрики ИП "Soima" под брендом "ВКУСЛЭНД", купленной в одном из магазинов Туркестана в конце июня 2024 года.

Фото: Жанна Биятан

ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") приобрело выпечку методом тайного покупателя и передало на комплексное исследование в аккредитованную лабораторию Туркестанского городского отделения РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Туркестанской области. Протоколы исследований №2024/529/97 от 24 июня 2024 года и №407 от 26 июня 2024 года показали, что образец соответствует нормам пищевой безопасности согласно требованию технического регламента Таможенного союза. Это, конечно, приятная новость. Но действительно ли мы можем быть уверены в качестве товара?



На упаковке продукции указано, что срок годности продукции составляет 30 дней, что позволяет предположить, что продукт свежий и может храниться относительно долго. Однако при более внимательном осмотре выясняется, что важная деталь – дата изготовления – отсутствует! А как тогда можно понять, сколько дней уже прошло с момента выпуска? Это равносильно тому, как если бы вам сказали, что подарок ждет вас в течение месяца, но забыли указать, какого числа начали отсчет. А если срок годности подходит к концу, если уже не истек? Это уже повод задуматься.

Фото: Жанна Биятан

Показатели пищевой ценности тоже остались вне поля зрения производителя, и это существенный минус. Ведь для многих покупателей, особенно тех, кто заботится о своем здоровье, важно понимать, сколько калорий и питательных веществ содержится в продуктах.

"Пищевые продукты – это не просто то, что мы едим, а источник энергии и питательных элементов. Отсутствие информации о пищевой ценности – это лишение потребителя возможности оценить, насколько продукт полезен или вреден для здоровья. Особенно это касается выпечки, которая может содержать высокое количество жиров и сахара". Специалист ОО "МОО по ЗПП" Жанна Биятан

Еще один момент – отсутствие маркировки на государственном языке. Это так же является нарушением Закона РК "О языках", который обязывает производителей указывать всю обязательную информацию на государственном и русском языках. Представьте, что вы купили продукт, а половина надписей оказалась вам недоступна. Это не просто неудобно, но и опасно для здоровья, ведь отсутствие информации может привести к тому, что покупатель не узнает о возможных аллергенах или особенностях хранения.

Неполная информация на упаковке – это как неполная история. Что-то упущено, что-то скрыто, а что-то может и вовсе навредить. Мы доверяем продуктам, которые покупаем, основываясь на том, что видим. Но отсутствие данных о дате изготовления или условиях хранения подрывает это доверие.

Жанна Биятан советует всегда внимательно проверять этикетку перед покупкой.

"Если на упаковке нет даты изготовления, не стоит приобретать такой товар. Без этой информации невозможно понять, сколько времени прошло с момента выпуска, и какой реальный остаточный срок годности. Такая покупка может обернуться как минимум разочарованием, а в худшем случае – серьезным вредом для здоровья". Жанна Биятан

Кроме того, отсутствие указаний по условиям хранения также создает риск для потребителя. Если на этикетке не сказано, при какой температуре хранить выпечку или избегать ли воздействия прямых солнечных лучей, покупатель может хранить продукт неправильно и тем самым ускорить его порчу.

Для производителя такое упущение может обернуться штрафами за нарушение требований законодательства в области технического регулирования. К сожалению, многие местные предприниматели недооценивают важность соблюдения всех требований, полагая, что этикетка – это просто формальность. Хотя на самом деле: правильно составленная маркировка – залог доверия потребителей и, соответственно, успешных продаж.

В данном случае, даже несмотря на соответствие нормам безопасности, неуказанная дата изготовления и отсутствие данных на казахском языке делают продукт менее прозрачным для потребителя.

Таким образом, хотя выпечка бренда "ВКУСЛЭНД" соответствует базовым требованиям безопасности, недостаточная информация на упаковке снижает общую оценку качества продукта. Потребителям стоит быть внимательнее, а производителям – пересмотреть свои подходы к маркировке, чтобы соответствовать не только нормам, но и ожиданиям покупателей.