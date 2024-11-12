Маркировка и безопасность: как выбор потребителя отражается на его здоровье и правах

С июня по октябрь 2024 года команда ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" провела закупки товаров народного потребления по всему Казахстану, включая Кызылорду.

Проверялись продукты питания, непродовольственные товары, и результатами стали ценные выводы, полезные как для потребителей, так и для предпринимателей.

Почему маркировка важнее, чем кажется?

Каждому покупателю знакомо ощущение, когда на полке магазина оказывается что-то необычное, будь то новинка или продукт, который уже пользуется популярностью. Но если на упаковке отсутствует информация на казахском языке или не указаны ключевые данные, потребителю трудно понять, безопасен ли товар. При этом далеко не всегда есть возможность проверить продукт онлайн, так как стабильный интернет – не везде, особенно в отдаленных районах. В итоге важные данные – состав, производитель, условия хранения – могут остаться недоступными.

Так, например, в ходе проверок в Кызылорде методом тайного покупателя были закуплены колбаски "Пивчики", сосиски "Нежные", сырокопченый бекон свиной и соевое мясо "Биг мальчик". Комплексные исследования в аккредитованной лаборатории РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК показали, что все товары безопасны с точки зрения микробиологических показателей, соответствуют нормам пищевой безопасности и не содержат вредных металлов и других компонентов, но колбаски и сосиски не имели информации на государственном языке, на сосисках отсутствует знак ЕАС.

Фото: Жанна Биятан

Маркировка на упаковке содержит ключевую информацию, которая помогает потребителю понять, из чего состоит продукт, кто его производит, как его правильно использовать и хранить. Закон РК "О языках в РК" требует, чтобы информация на упаковке предоставлялась на казахском и русском языках. Отсутствие этой информации оставляет покупателя без ответов на вопросы о безопасности, составе и условиях хранения, что может повлиять на его здоровье и безопасность, к тому же, согласно Закону РК "Озащите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной.

Фото: Жанна Биятан

Нередко на упаковках импортных товаров отсутствуют переведенные данные, и покупатели не всегда могут найти или проверить сертификаты и декларации на продукт. Как результат, потребитель остается в неведении относительно того, безопасен ли продукт и где можно уточнить его происхождение. Особенно это касается отдаленных населенных пунктов, где доступ к интернету ограничен.

Советы потребителям: на что обращать внимание

Читаем информацию на упаковке: это основное правило, так как на ней содержатся важные данные о товаре. Если отсутствует знак ЕАС или нет информации на казахском или русском языке – это повод насторожиться. Проверяем состав и сроки годности: важно убедиться, что продукт подходит вам, особенно если есть аллергии или другие особенности здоровья. Интернет – не всегда помощник: даже если QR-коды и онлайн-ресурсы обещают предоставить все данные, их проверка не всегда возможна – в условиях нестабильного интернета в некоторых регионах Казахстана проверка онлайн может быть недоступна. Это еще раз подчеркивает значимость маркировки.

Фото: Жанна Биятан

Бизнес, уделяющий внимание всем требованиям законодательства, получает не только юридические гарантии, но и доверие потребителей. Для импортеров этот вопрос также критически важен. Соблюдение правил маркировки становится шагом к защите своих интересов на казахстанском рынке и помогает избежать санкций со стороны проверяющих органов.

"Тщательный подход к маркировке – это уважение к потребителю. Покупатель должен иметь возможность делать информированный выбор, а бизнес должен понимать, что корректная маркировка укрепляет репутацию и снижает риски". Эксперт-правозащитник Алия Алибекова

Фото: Жанна Биятан

Задача общественных организаций – сделать потребителей более осведомленными о своих правах. Понимание информации на маркировке – это возможность для каждого покупателя защитить себя и своих близких от неприятных ситуаций. Важно, чтобы потребители знали: если информация на упаковке не переведена, а доступ к интернету для проверки затруднен, это может повлиять на выбор и безопасность.

Такое внимание к маркировке и ее качеству – один из важных шагов к развитию культуры потребления в Казахстане. Поддержка и защита прав потребителей со стороны государственных органов и общественных организаций повышают уровень доверия между всеми участниками рынка и способствуют созданию более безопасной среды для покупателей и предпринимателей.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал, рекомендует и дальше использовать доступные ресурсы, не забывая о классических методах в виде чтения маркировки, чтобы совершать покупки осознанно и уверенно, ведь здоровая культура потребления – это вклад каждого в будущее безопасного и качественного рынка.