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Страны ЦА и Каспийского региона заинтересованы в покупке казахстанской пшеницы 3 и 4 классов

Казахстан, пшеница, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 11:25 Фото: pexels
На фоне ожидаемого высокого урожая зерновых в Казахстане и соседних странах Продкорпорация прогнозирует стабилизацию и определенный рост цен на казахстанскую пшеницу и ячмень на экспортных рынках.

Как отмечают в Продкорпорации, данные прогнозы основываются на ряде факторов. Это:

  • Постепенный рост спроса на ячмень со стороны традиционных поставщиков (Иран, Ирак) вследствие низкого сбора ячменя в России. Например, в Иран по железной дороге только за сентябрь 2024 года было отгружено 140 тыс. тонн зерновых на фоне единичных поставок в течение предыдущих восьми месяцев этого года.

На сегодня цена предложения от иранских компаний существенно ниже мировых (165 долларов США на FOB Актау), тогда как справедливая цена на мировых рынках составляет 195 долл. США. Учитывая сокращение ячменя в России и отсутствие других поставщиков, в перспективе ожидается рост цен до равновесного уровня.

В связи с этим для поддержания стабильной рыночной ситуации необходимо, чтобы действия всех участников были согласованы и направлены на достижение баланса цен.

  • Стабильный рост объемов поставок зерновых в страны Центральной Азии. За 9 месяцев этого года уже отгружено 2,9 млн тонн, сохраняя уровень прошлого года.

Более того, в настоящее время страны ЦА и Каспийского региона (Туркменистан, Азербайджан) выражают готовность покупки казахстанской пшеницы. Так, Туркменистан готов купить порядка 400 тыс. казахстанской пшеницы 3 или 4 класса, в то время как Азербайджан ежегодно импортирует до 1 млн тонн пшеницы из России и Казахстана. При равенстве цены казахстанская краснозерная пшеница всегда более востребована благодаря повышенному показателю W (сила муки).

Учитывая интерес импортеров к казахстанскому зерну, Продкорпорация, в свою очередь, готова оказать всяческое содействие фермерам в заключении контрактов и налаживании связей с зарубежными поставщиками.

  • Активно прорабатывается механизм снижения расходов на логистику для экспорта и поиск новых рынков. Это позволит установить справедливую цену для казахстанской продукции.

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