Как изменится система госзакупок: Минфин разъяснил нововведения

В Атырау обсудили детали реформы сферы госзакупок на встрече с представителями Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей, сообщает Zakon.kz.

Подробнее о грядущих изменениях в госзакупках узнали сотрудники госорганов, бюджетных организаций, предпринимали и представители региональных НПП "Атамекен".

"Открывая встречу, министр финансов РК Мади Такиев и аким Атырауской области Серик Шапкенов отметили, что закон вступит в силу 1 января 2025 года, но уже сейчас важно подготовиться к изменениям", – сообщили в Министерстве финансов.

Условно подписанный президентом Казахстана закон можно разделить на четыре больших блока: упрощение и сокращение процедур закупок, повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, усиление ответственности поставщиков, развитие конкуренции. Об этом на встрече детально рассказал вице-министр финансов Даурен Кенбеил.

Первый блок новелл закона направлен на упрощение и сокращение процедур закупок. Так, в документе обновлен механизм рассмотрения жалоб, пересмотрена роль Министерства финансов РК как контролирующего органа.

В целях оперативного проведения закупок, предоставления больших полномочий заказчикам, а также исключения затягивания процедур закупок теперь жалобы будут рассматриваться непосредственно самим организатором закупок. Обжалование итогов будет осуществляться посредством веб-портала и только по закупкам, где победитель определен конкурсной комиссией.

В целях сокращения сроков проведения процедур прямо установленные в законе сроки перенесены на уровень Правил осуществления госзакупок.

Второй блок новелл закона направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг.

Законом установлена возможность заключения договора о строительстве под "ключ", предметом которого являются комплексные работы по строительству объекта с установлением ответственности одного поставщика на всех этапах реализации проекта.

Третий блок новелл закона направлен на усиление ответственности поставщиков. Внедрена возможность общественного мониторинга госзакупок. Установлен запрет для участия в госзакупках потенциального поставщика, руководитель или учредитель, которого ранее совершили коррупционные правонарушения. К госзакупкам также не будут допущены потенциальные поставщики, имеющие просроченную задолженность по заработной плате.

Четвертый блок новелл закона направлен на развитие конкуренции. Запущена единая платформа закупок. На этой платформе осуществляются государственные закупки, закупки субъектов квазигосударственного сектора и закупки Фонда "Самұрық – Қазына". На первом этапе будут сохранены текущие закупочные площадки и проведена интеграция для сбора и отображения детальной информации по закупкам.

"Новый закон о госзакупках основывается на принципах открытости, прозрачности информации, обеспечения конкуренции и профессионализма заказчиков и поставщиков. Если коротко, то суть нового закона в том, что основная цель заказчика – грамотно и максимально эффективно использовать бюджетные средства и таким образом обеспечить государственные нужды. То есть главным является то, насколько полно достигнуты результаты и цели при помощи государственных закупок", – заключил вице-министр финансов.

Кроме того, на встрече обсуждались такие важные аспекты, как изменения в порядке проведения тендеров, новые механизмы контроля за исполнением контрактов.

Основные новеллы нового закона направлены на повышение качества закупаемых товаров, работ, услуг, упрощение и сокращение сроков закупочного процесса, что будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в регионах.

Министерство финансов РК продолжит встречи с бизнесом в регионах для обсуждения нового закона о госзакупках.