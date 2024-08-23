Названы причины изменения системы госзакупок в Казахстане

Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Салауат Муксимов 23 августа 2024 года на брифинге в СЦК рассказал, какие изменения ожидаются в сфере госзакупок и что этому поспособствовало, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер заявил, что госзакупки – это та сфера, в которой все еще наблюдается формализм и бюрократия.

"За последние три года было объявлено свыше 2 млн конкурсных процедур. За это время порядка 90 тыс. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием альтернативы, то есть второго кандидата. Теперь соответствие хотя бы одного потенциального поставщика предъявляемым требованиям будет достаточным, чтобы признать конкурс состоявшимся уже с 1 раза, и не затягивая процедуру госзакупок", – дополнил Салауат Муксимов.

По его словам, еще одна причина, по которой происходит волокита в сфере госзакупок, – это злоупотребление правом на обжалование.

"Только за прошлый год из 750 тыс. конкурсов, которые объявлялись акиматами, почти 3,5 тыс. обжаловались, и с которых половина жалоб оказались необоснованными и не подтвердились. Жалоба, которая может заморозить конкурсную процедуру, превратилась в инструмент давления и торга. Поэтому с 1 января 2025 года круг лиц, кто может рассматривать такие жалобы, будет ссужен, это сам организатор закупок либо суд", – озвучил Салауат Муксимов.

Он подчеркнул, что существует ряд систем закупа товаров и услуг – это закупки госорганов, квазигоссектора, АО "Самрук-Казына", Нацбанка, а также закуп лекарств, медицинских изделий и продуктов питания и закупки.

"По каждому из них закупки осуществляются на различных информационных платформах, а некоторые из них до сих пор ведутся на бумаге. С учетом внесенных предложений, новый закон о госзакупках требует, чтобы все закупки государственных и квазигосорганизаций велись на базе единой платформы закупки – веб-портал закупок", – сказал Салауат Муксимов.

2 июля 2024 года сообщалось, что новые меры ответственности за нарушение законодательства о госзакупках ввели в Казахстане.