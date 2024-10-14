От штрих-кода до блокчейна: как защитить себя от некачественного масла

Представитель ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" методом тайного покупателя приобрел масло в одной из торговых точек города Костаная и направил его на комплексную экспертизу в лабораторию. Эксперты рассказали о результатах потребительской проверки.

Вопрос безопасности пищевой продукции остается на передовой в ежедневной жизни потребителей. Растительное масло, которое используют в каждом доме, включая подсолнечное масло, один из социально значимых продовольственных товаров в Казахстане. Однако даже привычные товары могут не всегда соответствовать высоким стандартам безопасности и качества, что еще раз подчеркивает необходимость осознанного подхода к выбору продуктов.

Фото: Жанна Биятан

В сентябре 2024 года представитель ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") приобрел методом тайного покупателя масло в одной из торговых точек города Костаная: оливковое Cratos (1000 мл). Образец был направлен на комплексную экспертизу в аккредитованную лабораторию РГП на ПХВ "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы" Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан" для проверки их безопасности и соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011).



Результаты исследования показали, что продукт соответствует требованиям по кислотному числу – ключевому показателю качества масел и жиров, указывающему на степень их свежести. Отсутствуют токсичные элементы, что подтверждает безопасность этих масел для потребления. Однако нарушения были обнаружены в маркировке.

Фото: Жанна Биятан

Оливковое масло Cratos имело знак ЕАС, что подтверждает его соответствие нормам Таможенного союза, однако на упаковке полностью отсутствовала маркировка на русском и казахском языках, что является нарушением законодательства Казахстана и ставит под сомнение его прозрачность и безопасность.



Как отметила эксперт ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова, такие нарушения могут создавать риски для потребителей, которые не могут получить необходимую информацию о продукте до покупки. Отсутствие информации о составе продукта, в том числе на государственном языке, нарушает права потребителей и может скрывать потенциально опасные ингредиенты.

"Во-первых, всегда проверяйте маркировку на упаковке. Продукция должна иметь надписи на двух языках – русском и казахском, а также включать подробную информацию о составе, сроке годности и условиях хранения. Во-вторых, перед покупкой у вас есть полное право запросить у продавца декларацию соответствия. Это ключевой документ, который подтверждает, что продукция прошла необходимые проверки и соответствует требованиям безопасности, в котором должны быть указаны страна происхождения товара, результаты испытаний на наличие вредных веществ, таких как пестициды и тяжелые металлы, он подписывается производителем или уполномоченной организацией, что гарантирует ответственность за качество продукции". Алия Алибекова

Как избежать подобных ситуаций в XXI веке?

Использование мобильных приложений. В современном мире есть множество приложений, которые позволяют сканировать штрих-коды на товарах и сразу получать о них информацию. Например, такие приложения, как "Честный ЗНАК" или Yuka – Scan de produits, могут предоставить сведения о сроке годности, составе, производителе и стране происхождения. Эти и подобные приложения – удобные инструменты, помогающие вам в выборе продуктов еще до покупки.

Онлайн-базы данных о сертификации. В Казахстане существует единый реестр сертифицированных товаров, также существует единый реестр Евразийской экономической комиссии. При их помощи вы можете убедиться, что производитель действительно зарегистрировал свою продукцию, а документы о ее безопасности подлинные.

Социальные сети и отзывы потребителей. В эпоху интернета всегда можно найти отзывы о конкретной торговой точке или производителе в социальных сетях и на платформах с отзывами, где сообщества потребителей делятся своими впечатлениями о конкретном бренде или магазине. Внимание к таким отзывам может уберечь вас от покупки некачественной продукции.

Технология блокчейн для продуктов питания. Некоторые производители внедряют современные технологии, обеспечивая полную прозрачность цепочки поставок. С помощью QR-кодов можно отследить путь продукта от поля до прилавка, что позволяет удостовериться в его безопасности и качестве.

Внимание к маркировке, правильному составу и документам – это простые, но важные шаги для выбора качественного продукта. Помните, что ваше право на полную информацию о товаре – залог вашего здоровья и безопасности. Не бойтесь задавать вопросы продавцам и защищать свои права как потребителя.