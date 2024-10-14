Теплые традиции чаепития – как выбрать безопасные и качественные продукты

Представители ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" купили несколько продуктов в одной из торговых точек Костаная и проверили их безопасность.

В наше время чаепитие – это не просто традиция, а важная часть повседневной жизни, которая объединяет семью, приносит радость и помогает расслабиться. Но за этим уютным процессом скрываются важные нюансы, связанные с безопасностью продуктов, которые мы выбираем для этого момента. В июне – сентябре 2024 года, в рамках информационно-просветительской работы, ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") было приобретено несколько продуктов методом тайного покупателя в одной из торговых точек Костаная. Продукты, выбранные для традиционного чаепития, оказались не такими безопасными, как можно было ожидать.



В продуктовую корзину вошли:

Чай черный Madhuban (250 г).

Фото: Жанна Биятан

Консервы фруктовые стерилизованные – Клубника в сиропе "Домашние сладости" (425 мл).

Фото: Жанна Биятан

Печенье Oreo (100 г).

Фото: Жанна Биятан

Все эти продукты были направлены для анализа на предмет их соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"). Продукты были сданы в аккредитованные лаборатории РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по Костанайской области и РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы" Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан" на ПХВ. Что же показали результаты этих исследований? Все образцы не содержат опасных для здоровья веществ и полностью соответствуют микробиологическим показателям. Однако у всех "подкачала" маркировка.

Чай Madhuban: хотя в маркировке присутствовал знак ЕАС, информация на государственном и русском языках отсутствовала, не были указаны данные о пищевой ценности, условиях хранения, наименовании и адресе производителя/импортера.

Клубника в сиропе: не указана маркировка на государственном языке, что является несоответствием требованиям законодательства.

Печенье Oreo: отсутствовала информация на казахском и русском языках, не были указаны условия хранения и знак ЕАС.

Многие потребители не обращают должного внимания на маркировку, считая, что главное – это цена и внешний вид продукта. Однако маркировка – это не просто формальность. Она помогает нам понять, как хранить продукт, безопасен ли он для нашего здоровья и как долго его можно использовать.

Так, отсутствие информации о составе на казахском и русском языках лишает покупателя возможности узнать, какие именно ингредиенты входят в продукт. А неуказанные условия хранения могут привести к тому, что продукт испортится раньше заявленного срока, что особенно опасно для продуктов, которые используются для семейных чаепитий, в том числе для детей.

По словам Алии Алибековой, эксперта ОО "МОО по ЗПП", важно не просто наслаждаться чаепитием, но и быть внимательными к выбору продуктов для него.

Сканируйте упаковку за пару секунд: проверка маркировки не должна отнимать у вас много времени. Убедитесь, что есть знак ЕАС и информация на казахском и русском языках. Эти простые действия могут уберечь вас от покупки некачественного продукта. Проверяйте условия хранения: даже если продукт кажется привычным, уточните, где и как его нужно хранить. Например, печенье и консервы могут храниться в разных условиях, и это может повлиять на их свежесть. Не полагайтесь на внешний вид упаковки: брендовые продукты так же могут содержать ошибки в маркировке, несмотря на известность. Всегда проверяйте упаковку, даже если это ваш любимый продукт. Подумайте о здоровье детей: при семейных чаепитиях важно помнить, что дети чувствительнее к качеству продуктов. Проверяйте состав, особенно если продукт содержит консерванты, красители или добавки.

В свою очередь, предпринимателям стоит помнить о соблюдении законодательства в области маркировки продукции. Это не только требование закона, но и гарантия того, что ваш продукт будет востребован на рынке. По словам Алии Алибековой, потребители становятся все более требовательными и соблюдение всех правил маркировки может помочь избежать претензий и улучшить репутацию бренда/бизнеса.

Маркировка на казахском языке не только поддерживает культурные и правовые нормы, но и дает потребителям возможность сделать осознанный выбор, что особенно важно в условиях современной конкуренции на рынке продовольствия.

Пусть ваше чаепитие будет не только вкусным, но и безопасным! Но чтобы эти моменты были действительно приятными, важно выбирать безопасные продукты, соответствующие требованиям законодательства. Проверка маркировки, даже быстрая, может уберечь вас и вашу семью от неприятных ситуаций, связанных с качеством продуктов.