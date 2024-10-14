Какие несоответствия показали акты исследования в торговом центре в Костанае
В городе Костанае объектами исследования были продукты, купленные в разных магазинах, в том числе продукты с рынков. На сей раз под микроскопы лабораторных исследований попали продукты, купленные в магазине Small.
Образец №1: масло сладкосливочное несоленое "Брест-Литовск" с массовой долей жира 82,5%.
Фото: Жанна Биятан
Образец №2: масло кислосливочное "Традиционное" с массовой долей жира 82,0%.
Фото: Жанна Биятан
Образец №3: сыр Кор Марго Вес-Белоруссия, Щучинский с массовой долей жира 50,0%.
Фото: Жанна Биятан
Образец №4: арахис детский.
Фото: Жанна Биятан
"Напоминаем, продовольственные товары согласно Закону РК "О защите прав потребителей" не возвращаются в течение 14 дней, но если продукты не соответствуют техническим регламентам, или были проданы с нарушением требовании законодательств, то потребитель имеет право на возврат продуктов, а также на возмещение ущерба, связанного с причинением вреда", – рассказала эксперт защиты прав потребителей Жанна Биятан.
Купленные образцы переданы на проверку в аккредитованную лабораторию Костанайского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации".
Примечание: согласно п. 3 ст. 27 Закона РК "О защите прав потребителей" – Не допускается реализация товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия, в том числе импортного товара, без соответствующих сертификатов соответствия или декларации о соответствии.
Результаты исследований образцов №1 и №2 показали, что продукты соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 033/2013 и ТР ТС 022/2011).
Результаты исследований образца №3, сыра Кор Марго Вес-Белоруссия, Щучинский с массовой долей жира 50,0% по показателям ТР ТС 033/2013 вышли в пределах нормы.
Кроме того 10.10.2024 сектором стандартизации и информационного обеспечения Костанайского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" проведена экспертиза маркировки потребительской тары данного сыра на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", утвержденного, принятого решением совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года №67, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №881, Закона РК "О языках в Республике Казахстан" от 11.07.97.
При экспертизе маркировки установлено:
- Согласно ТР ТС 033 должна была быть указана массовая доля жира в сухом веществе 50% на государственном и русском языках, указано только значение 50%.
- Реквизит "вес" некорректен", должен быть указан реквизит "масса нетто" на государственном и русском языках.
- Отсутствуют реквизиты "наименование и местонахождение изготовителя продуктов переработки молока (юридический адрес, включая страну, адрес места производства продуктов переработки молока (при несовпадении с юридическим адресом)) и организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на территории Таможенного союза, зарегистрированной на территории Таможенного союза", "состав", "пищевая и энергетическая ценность 100 г продукта", "обозначение нормативного документа", "вид основной заквасочной микрофлоры", "природа происхождения молокосвертывающих ферментных препаратов" на государственном и русском языках.
- Обозначение реквизита "срок хранения" указано некорректно, должен быть указан реквизит "Срок годности".
Результаты образца №4, арахиса детского, по показателям ТР ТС 021/2011 в пределах нормы.
Согласно акту экспертизы маркировки потребительской тары арахиса детского от 10.10.2024 сектором стандартизации и информационного обеспечения Костанайского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" при экспертизе маркировки установлено:
- Реквизит "вес" некорректен", должен быть указан реквизит "масса нетто" на государственном и русском языках.
- Отсутствуют реквизиты "наименование и местонахождение изготовителя продуктов переработки молока (юридический адрес, включая страну, адрес места производства продуктов переработки молока (при несовпадении с юридическим адресом)) и организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на территории Таможенного союза, зарегистрированной на территории Таможенного союза", "состав", "пищевая и энергетическая ценность 10 г продукта", "обозначение нормативного документа", "вид основной заквасочной микрофлоры", "природа происхождения молокосвертывающих ферментных препаратов" на государственном и русском языках.
- Обозначение реквизита "срок хранения" указано некорректно, должен быть указан реквизит "Срок годности".
Ответственность производителей и продавцов
В соответствии с Законом Республики Казахстан "О защите прав потребителей" изготовители и продавцы обязаны предоставить полную и достоверную информацию о товаре, текст информации, а также сведения должны соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан "О языках в Республике Казахстан".
За нарушение законов и технических регламентов Таможенного союза продавцы (изготовители) несут ответственность в виде немалых штрафов, а также изъятия продукции из оборота. В случае серьезных нарушений возможна отзывная кампания и уничтожение некачественных товаров.
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.