Какие несоответствия показали акты исследования в торговом центре в Костанае

Представители общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" рассказали, какие несоответствия показала потребительская проверка в магазине Small в Костанае, сообщает Zakon.kz.

В городе Костанае объектами исследования были продукты, купленные в разных магазинах, в том числе продукты с рынков. На сей раз под микроскопы лабораторных исследований попали продукты, купленные в магазине Small.

Образец №1: масло сладкосливочное несоленое "Брест-Литовск" с массовой долей жира 82,5%.

Фото: Жанна Биятан

Образец №2: масло кислосливочное "Традиционное" с массовой долей жира 82,0%.

Фото: Жанна Биятан

Образец №3: сыр Кор Марго Вес-Белоруссия, Щучинский с массовой долей жира 50,0%.

Фото: Жанна Биятан

Образец №4: арахис детский.

Фото: Жанна Биятан

"Напоминаем, продовольственные товары согласно Закону РК "О защите прав потребителей" не возвращаются в течение 14 дней, но если продукты не соответствуют техническим регламентам, или были проданы с нарушением требовании законодательств, то потребитель имеет право на возврат продуктов, а также на возмещение ущерба, связанного с причинением вреда", – рассказала эксперт защиты прав потребителей Жанна Биятан.

Купленные образцы переданы на проверку в аккредитованную лабораторию Костанайского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации".

Примечание: согласно п. 3 ст. 27 Закона РК "О защите прав потребителей" – Не допускается реализация товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия, в том числе импортного товара, без соответствующих сертификатов соответствия или декларации о соответствии.

Результаты исследований образцов №1 и №2 показали, что продукты соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 033/2013 и ТР ТС 022/2011).

Результаты исследований образца №3, сыра Кор Марго Вес-Белоруссия, Щучинский с массовой долей жира 50,0% по показателям ТР ТС 033/2013 вышли в пределах нормы.

Кроме того 10.10.2024 сектором стандартизации и информационного обеспечения Костанайского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" проведена экспертиза маркировки потребительской тары данного сыра на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", утвержденного, принятого решением совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года №67, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №881, Закона РК "О языках в Республике Казахстан" от 11.07.97.

При экспертизе маркировки установлено:

Согласно ТР ТС 033 должна была быть указана массовая доля жира в сухом веществе 50% на государственном и русском языках, указано только значение 50%. Реквизит "вес" некорректен", должен быть указан реквизит "масса нетто" на государственном и русском языках. Отсутствуют реквизиты "наименование и местонахождение изготовителя продуктов переработки молока (юридический адрес, включая страну, адрес места производства продуктов переработки молока (при несовпадении с юридическим адресом)) и организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на территории Таможенного союза, зарегистрированной на территории Таможенного союза", "состав", "пищевая и энергетическая ценность 100 г продукта", "обозначение нормативного документа", "вид основной заквасочной микрофлоры", "природа происхождения молокосвертывающих ферментных препаратов" на государственном и русском языках. Обозначение реквизита "срок хранения" указано некорректно, должен быть указан реквизит "Срок годности".

Результаты образца №4, арахиса детского, по показателям ТР ТС 021/2011 в пределах нормы.

Согласно акту экспертизы маркировки потребительской тары арахиса детского от 10.10.2024 сектором стандартизации и информационного обеспечения Костанайского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" при экспертизе маркировки установлено:

Реквизит "вес" некорректен", должен быть указан реквизит "масса нетто" на государственном и русском языках.

Отсутствуют реквизиты "наименование и местонахождение изготовителя продуктов переработки молока (юридический адрес, включая страну, адрес места производства продуктов переработки молока (при несовпадении с юридическим адресом)) и организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на территории Таможенного союза, зарегистрированной на территории Таможенного союза", "состав", "пищевая и энергетическая ценность 10 г продукта", "обозначение нормативного документа", "вид основной заквасочной микрофлоры", "природа происхождения молокосвертывающих ферментных препаратов" на государственном и русском языках.

Обозначение реквизита "срок хранения" указано некорректно, должен быть указан реквизит "Срок годности".

Ответственность производителей и продавцов

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О защите прав потребителей" изготовители и продавцы обязаны предоставить полную и достоверную информацию о товаре, текст информации, а также сведения должны соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан "О языках в Республике Казахстан".

За нарушение законов и технических регламентов Таможенного союза продавцы (изготовители) несут ответственность в виде немалых штрафов, а также изъятия продукции из оборота. В случае серьезных нарушений возможна отзывная кампания и уничтожение некачественных товаров.

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.