Студенты Политехнического колледжа Казахмыс смогут поступить на грант в вузы Турции
Теперь порядка 20 студентов колледжа, по окончании обучения, могут поступить на грант в вузы Турции.
В ходе встречи обсудили перспективы и взаимодействие между образовательными учреждениями и бизнесом, а также обменялись опытом по организации корпоративных чемпионатов.
Одним из ключевых моментов стало подписание меморандума о сотрудничестве между Политехническим колледжем корпорации Казахмыс, компанией YKC INTERNATIONAL и ТОО Turkye-grant. Это соглашение направлено на укрепление международных связей и повышение уровня компетенций студентов.
Фото: Политехнический колледж корпорации "Казахмыс"
В рамках меморандума достигнуто соглашение о проведении ведущими профессорами ВУЗов Турецкой Республики онлайн курсов по турецкому и английскому языкам для студентов Политехнического колледжа, что дает возможность поступать в высшие учебные заведения Турции без дополнительного языкового года.
Пока же воспитанники колледжа достойно проявили себя в производственном соревновании. В шести компетенциях между собой соревновались 73 участника из числа студентов колледжа и работников предприятий Группы компаний Казахмыс Жезказганской, Карагандинской и Балхашской площадок.
Участники выполняли задачи, ориентированные на реальные ситуации. Судьи оценивали участников по качеству выполнения работы, точности, скорости, применяемым инновациям и соблюдению правил безопасности.
Фото: Политехнический колледж корпорации "Казахмыс"
По результатам чемпионата определились победители в шести компетенциях, которые получили дипломы и призы.
В компетенции "Слесарное дело" победил Нұртас Қадырберлин студент 4 курса политехнического колледжа Балхаша. В "Сварочном деле" лучшим стал электрогазосварщик Кенжебек Тұрсынбек.
В компетенции "Металлургия" первое место занял электролизник водных растворов Жезказганского медеплавильного завода Курбан Байманов.
Первым в "Стропальном деле" стал студент 4 курса колледжа Бекарыс Бекзатұлы.
Высшее мастерство в компетенции "Электромонтаж" показал Жақып Бағдаулет. Он работает сборщиком трансформаторов второго разряда. В шестой компетенции "Охрана труда" лучшим стал электромеханик Нұрболат Әлібеков.
Фото: Политехнический колледж корпорации "Казахмыс"
Чемпионат проходил на базе РМСУ, Цеха электролиза меди ТОО "Kazakhmys Smelting" и Центра подготовки и переподготовки кадров колледжа.