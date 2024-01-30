В каких лучших вузах Китая казахстанцы смогут получить высшее образование по гранту

В рамках межправительственных соглашений между Министерством науки и высшего образования (МНВО) РК и Министерством образования КНР о сотрудничестве в области образования казахстанцы смогут получить высшее образование в ведущих университетах Китая, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что Китайская Народная Республика является одним из самых известных направлений обучения за рубежом в мире.

Фактически, Китай – третья страна, после США и Великобритании, с наибольшим количеством иностранных студентов.

Китайское правительство предоставляет 155 грантов на обучение по программам: бакалавриат, магистратура, докторантура. Грант предусматривает покрытие следующих расходов:

бесплатное обучение;

ежемесячная стипендия: бакалавриат – 2500 юаней (161 тыс. тенге), магистратура – 3000 юаней (193 тыс. тенге), докторантура – 3500 юаней (225 тыс. тенге);

проживание в общежитии;

медицинская страховка.

Остальные расходы покрываются обладателем гранта самостоятельно.

По данным Миннауки, в список лучших вузов Китая входят: Zhejiang University, University of Science and Technology of China, Fudan University, Peking University, Tsinghua University и многие другие.

"Перечисленные университеты занимают лидирующие места в международных рейтингах QS World University Rankings, Times Higher Education. Обучение предусмотрено по всем направлениям: начиная от архитектуры, гражданской инженерии, информационных технологий до медицины, социальных и гуманитарных наук". Пресс-служба МНВО РК

Прием документов в Китай продлен до 20 февраля 2024 года (включительно) посредством портала "электронного правительства" (egov.kz) либо офлайн в офисе "Центр международных программ" (Астана, Сыганак, 70).

Претенденты для участия в конкурсном отборе в Китай должны пройти онлайн-регистрацию на сайте Китайского стипендиального совета до 20 февраля 2024 года.

Более подробную информацию и ознакомиться с инструкцией по подаче документов можно на сайте АО "Центр международных программ".

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