В Алматинском строительно-техническом колледже обучается более 1200 студентов

В рамках Года рабочих профессий состоялся пресс-тур. Журналистам продемонстрировали учебные мастерские, ресурсные центры, познакомили с инновационными программами, а также с достижениями студентов на международных чемпионатах WorldSkills.

Колледж, основанный в 1969 году, сегодня готовит специалистов для строительной, мебельной и энергетической отраслей. В этом году количество студентов увеличилось на 25%. Образовательное учреждение имеет 41 учебный кабинет, шесть мастерских, несколько лабораторий, спортзал, актовый зал, общежитие и библиотеку с фондом свыше 57 тыс. книг.

"Наш колледж единственный в Алматы готовит специалистов по сантехнике, отоплению и новой специальности "хаус-мастер", которая становится крайне востребованной в сфере ЖКХ. Благодаря поддержке акимата и Управлению образования мы укрепили материально-техническую базу на сумму более 320 миллионов тенге. Все это позволяет студентам показывать высокий уровень как в Казахстане, так и за его пределами", – отметил директор алматинского строительно-технического колледжа Бектурган Ахметов.

Фото: акимат города Алматы

Особый интерес гостей вызвали Центры компетенций, где проходят подготовка и переподготовка кадров по строительству, сварочному делу, монтажу инженерных систем и мебельному производству. На базе этих центров организуются региональные чемпионаты WorldSkills, а также внедряются цифровые технологии, включая VR-тренажеры для обучения в виртуальной реальности.

Важным партнером колледжа более 20 лет остается компания KNAUF, а в 2022 году при поддержке GROHE был открыт уникальный для Центральной Азии ресурсный центр по современным технологиям монтажа сантехнических систем.

"Сейчас у нас обучается 1214 студентов. Более 37 % совмещают теорию с практикой на предприятиях, это мебельные фабрики, IT-компании, сервисные фирмы. Работодатели сразу видят уровень наших выпускников", – подчеркнула заместитель директора колледжа по производственной практике Эльвира Бактыбаева.

Фото: акимат города Алматы

Своим мнением поделились и студенты колледжа. Артем Молдабаев, обучающийся на автомеханика, отметил комфортные условия.

"Здесь бесплатное обучение, питание и общежитие. Мне нравится, что на практике мы разбираем реальные машины. В будущем хочу работать в компании по разработке двигателей", – сказал он.

Фото: акимат города Алматы

Высокие результаты студентов подтверждает международный уровень. Так, Михаил Попов стал обладателем медальона отличия на WorldSkills 2024 в Лионе во Франции по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы". В этом году он готовится к EuroSkills Herning 2025.

"Мы гордимся тем, что наши студенты достойно представляют Казахстан на мировой арене. Это результат системной работы, современного оборудования и партнерства с международными компаниями", – резюмировал Бектурган Ахметов.

Колледж продолжает расширять образовательные возможности: запускаются программы по управлению недвижимостью, проводится подготовка к чемпионатам Jas Skills Kazakhstan и TurkicSkills.